مصر للطيران: اختتام رحلات عودة الحجاج بنقل 72 ألف حاج

15 سبتمبر 2018 - 02:14 م

قال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة اختتمت موسم الحج لهذا العام رسميًا بنقل نحو 72 ألف حاج في مرحلة العودة على متن 337 رحلة جوية، بزيادة 8 آلاف حاج عن السعة المقعدية في مرحلة السفر التي نقلت فيها الشركة 64 ألف حاج.

وأشار "عادل"، إلى أن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، أكد ضرورة توفير أفضل خدمة الحجاج وجميع الخدمات اللازمة لهم، وإنهاء إجراءات سفرهم وعودتهم دون أي تخلفات أو تكدسات في صالات السفر والوصول من وإلى مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية الأخرى.

وأعرب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن تقديره وشكره للعاملين بالشركة وخاصة القائمين بالعمل على موسم الحج في مرحلتي الذهاب والعودة، لما تميز به الموسم من انتظام في مواعيد رحلات الجسر الجوي، وكذلك كفاءة مجموعات العمل المشكلة من جميع قطاعات الشركة من بينها التخطيط والمبيعات والحجز والخدمات الأرضية والأمن والمحطة والخدمات الجوية والصيانة والعمليات الجوية والعلاقات العامة.