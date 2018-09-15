  • السبت 15 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:27 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول وتوتنهام

صلاح

"من الأفضل ألا نقارن صلاح بـ هاري كين"

المستشار نبيل صادق النائب العام

قرار من النائب العام في حادث الغسيل الكلوي

ارشيف

مفاجأة في حادث مستشفى ديرب نجم

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بقضية التلاعب بالبورصة لـ19 نوفمبر

الجنايات تأمر بالقبض على علاء وجمال مبارك

صورة وزيرة الصحة

قرار عاجل من وزيرة الصحة عن مستشفى ديرب نجم

ارشيف

أول صور لضحايا مستشفي «ديرب نجم» بالشرقية

نانسي إبراهيم

العاملون بـ"نايل سينما" يستغيثون بالرئيس

اسعاف

وفاة 3 وإصابة 15 بغيبوبة بجلسة غسيل كلوي بالشرقية

صلاح وكين

تشكيل قمة ليفربول وتوتنهام اليوم

مصر للطيران: اختتام رحلات عودة الحجاج بنقل 72 ألف حاج

آخر الأخبار

عودة الحجاج
عودة الحجاج

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

عودة 4040 حاجًا غدًا عن طريق "مصر للطيران"

#

4556 حاجًا عائدًا على متن رحلات مصر للطيران اليوم

#

مصر للطيران تنقل 12 ألف حاج فلسطيني على مدار 3 أيام

#

اليوم.. وصول أولى رحلات الحجاج من المدينة المنورة

الحج

الحجاج

مطار القاهرة

مصر للطيران

قال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة اختتمت موسم الحج لهذا العام رسميًا بنقل نحو 72 ألف حاج في مرحلة العودة على متن 337 رحلة جوية، بزيادة 8 آلاف حاج عن السعة المقعدية في مرحلة السفر التي نقلت فيها الشركة 64 ألف حاج.

وأشار "عادل"، إلى أن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، أكد ضرورة توفير أفضل خدمة الحجاج وجميع الخدمات اللازمة لهم، وإنهاء إجراءات سفرهم وعودتهم دون أي تخلفات أو تكدسات في صالات السفر والوصول من وإلى مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية الأخرى.

وأعرب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن تقديره وشكره للعاملين بالشركة وخاصة القائمين بالعمل على موسم الحج في مرحلتي الذهاب والعودة، لما تميز به الموسم من انتظام في مواعيد رحلات الجسر الجوي، وكذلك كفاءة مجموعات العمل المشكلة من جميع قطاعات الشركة من بينها التخطيط والمبيعات والحجز والخدمات الأرضية والأمن والمحطة والخدمات الجوية والصيانة والعمليات الجوية والعلاقات العامة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

"الأردوغانية"..معالم التجربة ودروسها(12/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» 5 تفسيرات للنطق بالشهادتين في المنام
» بالصور.. "مكة محمد صلاح" بالزي المدرسي
» العثور على 6 رؤوس بشرية مقطوعة على الطريق
» قاضي التلاعب بالبورصة: تقرير الخبراء منقوص
» "المالية" عن زيادة الضرائب: "أهل الشر السبب"
» هذه هي الدولة الأولى عالميًا في نسبة التحرش
» بالفيديو.. الخشت: ارتدوا النقاب بشرط
» "مش هتكوني لغيري".. شاب يشعل النيران في فتاة
» وجبة كفتة تسمم 10 أشخاص في البحيرة
» الخطر الصيني يدق أبواب إسرائيل
» سر ارتفاع حالات الانتحار بين النساء

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:26 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية