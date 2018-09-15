  • السبت 15 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:27 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول وتوتنهام

صلاح

"من الأفضل ألا نقارن صلاح بـ هاري كين"

المستشار نبيل صادق النائب العام

قرار من النائب العام في حادث الغسيل الكلوي

ارشيف

مفاجأة في حادث مستشفى ديرب نجم

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بقضية التلاعب بالبورصة لـ19 نوفمبر

الجنايات تأمر بالقبض على علاء وجمال مبارك

صورة وزيرة الصحة

قرار عاجل من وزيرة الصحة عن مستشفى ديرب نجم

ارشيف

أول صور لضحايا مستشفي «ديرب نجم» بالشرقية

نانسي إبراهيم

العاملون بـ"نايل سينما" يستغيثون بالرئيس

اسعاف

وفاة 3 وإصابة 15 بغيبوبة بجلسة غسيل كلوي بالشرقية

صلاح وكين

تشكيل قمة ليفربول وتوتنهام اليوم

النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا بحادث وحدة الغسيل الكلوي

قضايا وحوادث

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من وزيرة الصحة عن مستشفى ديرب نجم

#

إحالة رئيس قسم الإصلاح الزراعي بمديرية المساحة بالدقهلية للمحاكمة

#

محاكمة 10 مسئولين بالتأمينات لإهدارهم مليونا و428 ألف جنيه

#

النيابة الإدارية تتوعد الموظفين بالمحاكمات التأديبية

الشرقية

الغسيل الكلوى

ديرب نجم

حادث وحدة الغسيل الكلوي

أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام النيابة الإدارية بالزقازيق القسم الثاني في واقعة وفاة عدد من المترددين على وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم المركزي بمحافظة الشرقية، ودخول عدد آخر منهم في حالات غيبوبة تامة عقب تلقيهم جلسات الغسيل الكلوي بالمستشفى.

وكانت إدارة الإعلام برئاسة الهيئة قد رصدت صباح اليوم، السبت، تداول وسائل الإعلام للواقعة وبالفحص المبدئي تبين صحتها، وبالعرض رئيس الهيئة، أمرت بإحالتها للتحقيق وعرض الأوراق على المكتب الفني لرئيس الهيئة فور التصرف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

"الأردوغانية"..معالم التجربة ودروسها(12/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» 5 تفسيرات للنطق بالشهادتين في المنام
» بالصور.. "مكة محمد صلاح" بالزي المدرسي
» العثور على 6 رؤوس بشرية مقطوعة على الطريق
» قاضي التلاعب بالبورصة: تقرير الخبراء منقوص
» "المالية" عن زيادة الضرائب: "أهل الشر السبب"
» هذه هي الدولة الأولى عالميًا في نسبة التحرش
» بالفيديو.. الخشت: ارتدوا النقاب بشرط
» "مش هتكوني لغيري".. شاب يشعل النيران في فتاة
» وجبة كفتة تسمم 10 أشخاص في البحيرة
» الخطر الصيني يدق أبواب إسرائيل
» سر ارتفاع حالات الانتحار بين النساء

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:26 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية