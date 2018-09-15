النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا بحادث وحدة الغسيل الكلوي

15 سبتمبر 2018 - 02:18 م

أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام النيابة الإدارية بالزقازيق القسم الثاني في واقعة وفاة عدد من المترددين على وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم المركزي بمحافظة الشرقية، ودخول عدد آخر منهم في حالات غيبوبة تامة عقب تلقيهم جلسات الغسيل الكلوي بالمستشفى.

وكانت إدارة الإعلام برئاسة الهيئة قد رصدت صباح اليوم، السبت، تداول وسائل الإعلام للواقعة وبالفحص المبدئي تبين صحتها، وبالعرض رئيس الهيئة، أمرت بإحالتها للتحقيق وعرض الأوراق على المكتب الفني لرئيس الهيئة فور التصرف.