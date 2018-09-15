منى مينا تطالب بإجراء اختبار حساسية قبل تناول هذا العقار

15 سبتمبر 2018 - 02:24 م

حذرت الدكتورة منى مينا، الأمين العام الأسبق لنقابة الأطباء، من تناول حقن التى تحتوى على مادة "السفترياكسون"، وذلك قبل إعطائها كعقار علاج إلا بإجراء اختبار حساسية من المادة أولًا.

وأضافت "مينا"، خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الاختبار يعلم كيفية إجرائه الصيادلة.

ومن ناحية أخرى نشرت "مينا"، بوست لأحد الأطباء يحذر من إعطاء بعض الحقن المتواجدة فى الصيدليات إلا بإجراء اختبار حساسية للمريض أولًا، وهى: "سفترياكسون، وينترياكسون، ايبسيفين *روسفين *سيفاكسون *سيفوتركس *راميسيفتراكس ، ترياكسون ، زوكسديل ، زوراكسون".



