تعليق "علاء مبارك" قبل ترحيله للسجن

15 سبتمبر 2018 - 02:30 م

نشر علاء مبارك، ابن الرئيس الأسبق حسني مبارك، تغريدة بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة، القبض عليه وأخيه "جمال"، في قضية "التلاعب بالبورصة"، وذلك أثناء حضور المتهمين بالجلسة.

وقال في تغريدة بـ"تويتر"، "الحمد والشكر لله علي كل حال، أمر بحبسنا مرة أخري في قضية البورصة وان شاء الله وبأذن المولي عز وجل ستظهر الحقيقة في يوم طالما ربنا موجود".

واختتم تدوينته، بقوله "شكرًا لكل من ساندنا ووقف بجانبنا.. يا رب".

وكانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، القبض على علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".



