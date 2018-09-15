"الحريري": نرفض التطاول على أمير الكويت وسنتخذ اللازم

15 سبتمبر 2018 - 02:39 م

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريرى، رفضه أى تطاول على دولة الكويت وأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيرًا إلى أن لبنان يكن كل احترام وتقدير لأمير الكويت "الذي له مكانة خاصة وتاريخ مشرف في الوقوف إلى جانب اللبنانيين في السراء والضراء".

جاء ذلك خلال استقبال "الحريرى"، في مقر إقامته ببيت الوسط ظهر اليوم، السفير الكويتي لدى لبنان عبدالعال القناعي، حيث تم خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اللبنانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف "الحريري": "ما حصل على إحدى الشاشات بالأمس هو كلام خارج المناخ الوطني اللبناني المجمع على أفضل العلاقات مع الكويت وسائر الأخوة العرب.. وفى جميع الأحوال، فإن القضاء اللبناني يحقق في الأمر لتطبيق القانون الذى يحمي الجميع، وبالتالي مصلحة لبنان واللبنانيين".

من جانبه، قال السفير الكويتي في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إنه استعرض مع رئيس الوزراء سعد الحريري، ما يتعلق بمختلف القضايا محل اهتمام البلدين، وأن الحريرى أكد له أن اهتمامه الأول باستمرارية مشاورات تشكيل الحكومة، معربًا عن أمله فى أن تتم عملية تشكيل الحكومة اللبنانية بأسرع وقت بما يحقق الخير والازدهار للبنان وشعبه.

وتطرق السفير إلى واقعة قيام أحد الإعلاميين بالإساءة إلى أمير الكويت من خلال قناة المنار التابعة لحزب الله، مؤكدًا أن الكويت وأميرها "لا يلتفتون إلى صغائر الأمور"، مؤكدًا أن العلاقات بين الكويت ولبنان تاريخية وراسخة ومتجذرة وتقوم على قواعد وأصول سليمة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه الأمور "ومعروف الهدف من ورائها"، مضيفًا: "أثرنا هذا الموضوع مع رئيس الوزراء الحريري، الذي أعرب عن استنكاره واستيائه الشديدين لهذا الأمر، ووعد باتخاذ كل الإجراءات اللازمة".

وتسبب حوار على قناة المنار اللبنانية في إغضاب الكويت بعد أن قال صحفي لبناني إن أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح قابل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن لمدة خمس دقائق فقط.

وقال الصحفي سالم زهران إن ترامب طلب من الأمير إلغاء صفقة قيمتها 11 مليار دولار مع الصين والتوقيع بدلا من ذلك على صفقة بقيمة 14 مليار دولار مع الولايات المتحدة.

واستنكر وزير الإعلام الكويتي مزاعم زهران ووصفها بأنها "ادعاءات كاذبة" ، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة الوطن الكويتية.ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها في بيان "هذه الادعاءات تكشف عن نوايا سيئة لا تعوق العلاقات الاخوية التاريخية بين لبنان والكويت".

وقال سالم زهران على صفحته على تويتر إنه يرحب بتكليف المباحث بتفريغ مضمون المقابلة.

وأضاف "نتحمل كامل المسؤولية إذا كان المضمون يستحق الذهاب إلى محكمة المطبوعات وللتذكير..ما قلناه فيه كل الحرص على الودّ لدولة الكويت وأميرها".