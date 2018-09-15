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"مدبولي" للمحافظين: اهدموا المباني المخالفة على الفور

الحياة السياسية

مدبولى
مدبولى

وكالات- حنان حمدتو

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العشوائيات

مصطفى مدبولى

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طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس  الوزراء اليوم، المحافظين فى أول اجتماع لمجلسهم، بضرورة إحداث تغيير إيجابى في ملف نظافة الشوارع وإنارتها، وهو ما ينبغى أن تتحقق فيه نقلة نوعية حقيقية، وأن يوضع على أجندة أولويات عمل المحافظين خلال هذه المرحلة، مؤكداً على أن يتم التعامل مع تلك المخلفات بالطرق الصحية وعدم السماح بإلقائها فى الترع والمصارف، وهذه مسئولية المحافظين.

وأضاف "مدبولى"، خلال اجتماعه بالمحافظين، أنه يجب سرعة الانتهاء من تقنين أوضاع أراضى الدولة التى تم الاتفاق على استقرار وسلامة أوضاعها، مع ضرورة متابعة وزير التنمية المحلية لهذا الملف بكل محافظة ، مشددا  فى هذا الصدد على منع البناء العشوائى، خاصة على الاراضى الزراعية، مؤكداً مسئولية المحافظين عن هذا الملف، قائلاً: “اهدموا المبانى المخالفة على الفور… هذه مسئوليتكم”، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأى بناء عشوائى مرة أخرى، إصدار تفويضات من المحافظين لرؤساء مجالس المدن والأحياء بسرعة الإزالة الفورية لأى مخالفات بناء، مع إعتبار هذا الملف أحد آليات قياس أداء كل محافظ .

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة  تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ودورها فى تلقى شكاوى المواطنين والرد عليها.

كما أكد رئيس الوزراء، أهمية التفاعل مع هذه المنظومة، مشيراً إلى أن تجاهل أى مشكلة لا يسهم فى حلها بل من الممكن أن يزيد من تفاقمها، مضيفاً أن أول خطوة لحل أى مشكلة هو الاعتراف بوجودها، وهو ليس عيباً حتى نتمكن من إيجاد حلول فعالة وسريعة لها، وتخفيف الأعباء التى من الممكن أن تنتج عنها، مع الاعتذار عن أى خطأ قد يحدث.



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