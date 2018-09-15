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بلاغ يتهم "مايا مرسي" بتدمير جيل من الأطفال بسبب قانون

قضايا وحوادث

مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة
مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة

أحمد الشربينى

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قانون الاحوال الشخصية

مايا مرسي

قانون رؤية الاطفال

الرؤية الابوية

تقدم أحمد كمال محمد ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، يتهمها فيه بتدمير جيل من الأطفال وحرمانهم من الرعاية وتربية الأطفال.

وقال "كمال"، فى دعواه التى حملت رقم 10256، إن المجلس القومي للمرأة انتهى من مشروع قانون للأحوال الشخصية منذ شهر، يتضمن إجراءات سن الحضانة والرؤية والنفقة والتقاضى، وتقدموا به إلى مجلس الوزراء، والذى بدوره ستقدم به إلى مجلس النواب.

وذكر البلاغ أن القانون من شأنه تدمير الأطفال وحرمانهم من الرعاية الأبوية بالمخالفة للقانون والدستور، وتؤدى إلى تقطيع الأرحام وترفض قانون الاستضاف.

وأضاف البلاغ، أن مصر ملتزمة بتطبيق الاستضافة دوليًا طبقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وطالب مقدم البلاغ بحماية الأطفال من سياسيات الدكتورة مايا مرسى، وتمكينه من رؤية أطفاله.



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