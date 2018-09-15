» السكك الحديدية تستعد لاشتراكات الطلاب قبل الدراسة

15 سبتمبر 2018 - 02:53 م

قرر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، تشغيل "ورادي" إضافية بمكاتب الاشتراكات المنتشرة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى تعديل بعض مواعيد بعض القطارات الصباحية واستبدال بعض القطارات المطورة إلى مميزة بخط الشرق واستكمال التركيب المقرر للقطارات لتتناسب مع مواعيد الطلبة بالإضافة إلى زيادة أعداد مشرفى القطارات والمفتشين وعمل فرق طوارئ للصيانة والتشغيل بالمحطات المركزية.

وأضاف رئيس الهيئة فى بيان له، أنه تم الاستعداد ب 54 مكتب اشتراكات بـ 31 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية منهم 33 مكتب بالوجه البحرى بمحطات (القاهرة/ بنها/ طنطا/ سيدى جابر/ الإسكندرية/ الزقازيق/ الإسماعيلية/ منيا القمح/ المنصورة/ منوف/ كفر الشيخ/ كفر صقر/ شبرا/ شبين الكوم/ شبين القناط/ تفهنا الإشراف/ كوم حمادة/ الخطاطبة/ قويسنا) وعدد 21 مكتب بالوجه القبلى بمحطات (الجيزة/ الواسطى/ بنى سويف/ المنيا/ أسيوط/سوهاج/ نجع حمادى/ بنى مزار/ ملوى/ قنا/ الأقصر/ أسوان).

وأكد أن الهيئة تقوم بتقديم خدمة الاشتراكات لجميع المسافرين وذلك لتخفيف الأعباء عن معتادى السفر على قطارات السكة الحديد وتصل نسبة التخفيض الممنوحة من قيمة التذكرة بالنسبة لاشتراكات الطلبة 98 % ، واشتراكات القطاع العام 89 % ، واشتراكات القطاع الخاص 78 % ، واشتراكات الكيلو مترى 56 % ).



