افتتاح معرض "أهلًا مدارس" الأربعاء القادم بحضور وزير التموين

15 سبتمبر 2018 - 03:16 م

يفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، يوم الأربعاء المقبل، معرض (أهلًا مدارس)، والذي يستمر في الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر الجاري; استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، في بيان، اليوم السبت، إن المعرض يهدف إلى مساندة المواطنين مع بداية العام الدراسي الجديد، وتوفير احتياجات المدارس والجامعات بأسعار مناسبة، موضحا أن المعرض يتضمن سلعا ذات أسعار مخفضة لدعم المواطنين، مع دخول العام الدراسي الجديد.

وأضاف "العربي"، أن هناك تعاونا وتنسيقا كبيرا يتم بين وزارتي الصناعة والتموين والغرفة التجارية; لإقامة هذا المعرض الذي يتضمن مستلزمات المدارس بأسعار خاصة، تقل عن مثيلاتها بالسوق الخارجي، دعما لأبناء المواطنين في مختلف مراحل التعليم.

وأشار إلى استمرار زيادة دور التجار الاجتماعي في مساندة المواطنين الذين هم أساس العملية التجارية كمستهلكين لكافة السلع بالسوق على مر العصور، ولذلك هناك تواجد لهذا الدور بشكل دائم ويزيد خلال المناسبات والمواسم التي يتخللها العام.

وأوضح العربي، أن المعرض يلبي كل متطلبات أبناء المواطنين; استعدادا للدراسة، حيث تشارك به شعب (الأدوات الكتابية والأحذية والمنتجات الجلدية والملابس والمواد الغذائية).