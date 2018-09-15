تأجيل محاكمة 9 متهمين بالتظاهر بديرمواس ليوم 15 يناير

15 سبتمبر 2018 - 03:18 م

اجلت اليوم السبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عمر سويدان محاكمة 9 متهمين بالتظاهر والتجمهر بمركز ديرمواس عقب احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة الى جلسة 15 يناير القادم لاعادة المرفعة.

وقال علاء توفيق رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين ان المحكمة انتهت من سماع اقوال الشهود والاطلاع على باقى الاحراز ومرافعة الدفاع عن المتهمين فى القضية والمتهم فيها 9 اشخاص بينهم 8 متهمين محبوسين على ذمة القضية التى تعود الىعام 2015 بمركز ديرمواس وتم القبض على المتهمين بتهمة الانتماء الى جماعة محظورة والتحريض على التظاهر واثارة الشغب.

واشار توفيق الى ان المحكمة لم يستقر يقينها على اصدار الحكم والاستماع مرة اخرى الى دفاع المتهمين بعد ان حجزتها للحكم فى الجلسة التى عقدت فى يونيه الماضى

وقد احالت النيابة العامة المتهمين الى المحاكمة فى شهر سبتمبر 2016