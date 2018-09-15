  • السبت 15 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:49 م
بحث متقدم
المشي حافيا

تقرير ألماني ينتصر لوصية الرسول في«الاحتفاء»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تفاصيل اجتماع السيسى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

ماني وصلاح

«الغيرة» و«الأنانية» تفسدان علاقة «صلاح» و«ماني»

شمال سيناء (أرشيفية)

قريبًا.. مصر تعلن سيناء خالية من الإرهاب

علاء مبارك

نقل علاء وجمال مبارك إلى سجن طرة

قناة الحياة

المفصولون من قناة «الحياة»:« أنقذنا يا سيسي»

الرئيس السيسي

«السيسي» يطلق أضخم حملة مسح طبي في العالم

شعار جماعة الإخوان

قيادات إخوانية تفتح النار على الجماعة

الدكتورة هالة زايد

إحالة مسؤولى مستشفى ديرب نجم للتحقيق

علاء وجمال مبارك

أول تعليق لـ«علاء مبارك» بعد القبض عليه

حفيدة إحدى ضحايا "ديرب نجم "تروي تفاصيل"الكارثة"

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

منار شديد

أخبار متعلقة
#

إحالة مسؤولى مستشفى ديرب نجم للتحقيق

#

قرار من النائب العام في حادث الغسيل الكلوي

#

قرار عاجل من وزيرة الصحة عن مستشفى ديرب نجم

#

أول صور لضحايا مستشفي «ديرب نجم» بالشرقية

الكلوي

ديرب نجم

احدي ضحايا

وحدة الغسيل

أكدت أسماء الدسوقي،حفيدة السيدة فردوس عبدالله أحمد، إحدى ضحايا جهاز الغسيل  الكلوي ،بمستشفي ديرب نجم  المقيمة بقرية منشيئة صهبرة، إن جدتها توفيت اليوم، في السابعة صباحا، بعد ساعتين من دخولها المستشفى ،لإجرائها غسيل كلوي.

وأضافت حفيدة الضحية أن جدتها كانت بصحة جيدة بالأمس، لحين دخولها إلى المستشفى صباح اليوم، قائلة: "طلعت من الغسيل ميتة، والدكاترة مشوها بدري جدا، ومن شوية طلبوها تاني، ورجعناها المستشفى تاني".

وعن أسباب وفاة  جدتها لم تعلق الحفيدة  ،حيث إنها تجري الغسيل الكلوي بالمستشفى ذاتها منذ أكثر من 4 أعوام، مضيفة: "الأدوية اللي بتتحط في الأجهزة غلط ومسممة"وفقا لما نشرته  جريدة الوطن .

ومن جهاتها أكدت شقيقتها منى الدسوقي الرواية نفسها، بقولها إن جدتها لم تكن تعاني من أي شي قبل دخولها المستشفى صباح اليوم، بينما فوجئوا جميعا بخبر الوفاة الذي وقع على أذانهم كالصاعقة.

وطالبت منى: "لازم المستشفى تتقفل والدكاترة يتوقفوا، علشان هما السبب في اللي حصل كل ده.. حرام بجد".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة التوجه لمستشفى ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، لمتابعة مشكلة الغسيل الكلوى، التي أدت إلى وفاة 3 مرضى حتى الآن.

ووجه "مدبولي" بسرعة التحقيق فيما حدث أثناء أعمال الغسيل الكلوى للمرضى، وكشف الملابسات، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة فى حالة وجود إهمال أو تقصير، أو أي مخالفة، مشددا على أنه "لن يتم التسامح في هذا الملف، وسنعلن نتائج التحقيقات كاملة للرأى العام، وكذا ما تم اتخاذه من إجراءات".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تشيلسي يزاحم ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي
» مصرع سيدة و أبنائها في انهيار عقار
» قريبًا.. مصر تعلن سيناء خالية من الإرهاب
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» أردوغان: هذا شرطنا لتحسين العلاقات مع أرمينيا
» «جاساما» حكمًا لإياب الأهلي وحوريا الغيني
» ليفربول يواصل انتصاراته على حساب توتنهام
» السكك الحديدية تستعد لاشتراكات الطلاب قبل الدراسة
» بلاغ يتهم "مايا مرسي" بتدمير جيل من الأطفال بسبب قانون

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عشاء

    07:36 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية