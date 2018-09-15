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ضبط 95 صقر قبل تهريبها بالشلاتين واطلاق سراحهم

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حسن حمدان

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تهريب

بالشلاتين

ضبط 25 صقر.

تمكنت محمية جبل علبة بالشلاتين التابعة لمحميات البحر الاحمر  من ضبط 95 صقرا وذلك قبل تهريبهم وبيعهم وقامت ادارة المحمية باعادة اطلاقهم وذلك تنفيذا لقرار النيابة في المحضر رقم 131لسنة 2018اداري الشلاتين .


وقال احمد غلاب مدير محميات البحر الاحمر ان الصقور من الطيور الجارحة التي تهاجر عبر الصحراء الشرقية في البحر الاحمر والتي يحظر صيدها طبقا لقانون البيئة رقم 4لسنة 1994 وتتولي اجهزة الدولة التصدي للاتجار غير المشروع في الحياة البرية ومكافحة كل اشكال الصيد الجائر للكائنات والحيوانات والطيور المهددة بالانقراض وفي اطار القانون والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها مصر.



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