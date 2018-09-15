وصلات صرف صحي منزلية بالغردقة بتكلفة 7 ملايين جنيه

أعلن المهندس يحيي صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، أنه تم تنفيذ وصلات صرف صحى منزلية بمناطق (الكهف، وناصر للمشروعات، ومجاويش، وتقسيم شمال الأحياء)، بمدينة الغردقة، للاستفادة من الشبكات الرئيسية التى تم تنفيذها، بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه، بتمويل من محافظة البحر الأحمر، لخدمة أكثر من 150 ألف مواطن.

ونوه صديق بأنه تم تنفيذ هذه الوصلات يأتى من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بجميع مناطق ومدن المحافظة، وستساهم بشكل كبير فى القضاء على مشكلات استخدام الكسح من خلال السيارات بهذه المناطق،مشيرًا إلى أن الشركة تقوم بحملات لتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وعدم إلقاء المخلفات بها، أو التعدى عليها.



