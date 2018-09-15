  • الأحد 16 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:08 ص
بحث متقدم
غسيل كلوي

"الصحة" تفجر مفاجأة عن واقعة مستشفى ديرب نجم

ترامب

هذا هو سبب في زيادة شعبية "ترامب"

إسرائيليون: نشتاق لزيارة مصر

فيديو.. إسرائيليون: نشتاق لزيارة مصر

منى المذبوح

ماذا قالت«المذبوح»في أول ظهور لها بعد الإفراج عنها؟

البرلمان

انقسام داخل البرلمان حول إلغاء قانون «ازدراء الأديان»

دجل وشعوذة

ضوء أخضر رسمي لـ «قنوات الدجل» وخنق الإعلام الجاد

أرشيفية

أسعار الملابس والأدوات الدراسية تحرق المصريين.. «نار يا جيوبي نار»

أرشيفية

«مياه الشرب» المتهم الأول في كارثة«ديرب نجم»

ديرب نجم

كارثة «ديرب نجم».. من المسئول؟

علاء مبارك

لماذا ألقي القبض علي نجلي مبارك اليوم؟..(القصة الكاملة)

وصلات صرف صحي منزلية بالغردقة بتكلفة 7 ملايين جنيه

قبلي وبحري

صورة رئيس الشركة
صورة رئيس الشركة

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء

#

موظف يختلس 4 ملايين و700 ألف جنيه من مخازن بترول

#

إنشاء أول مصنع بمصر لإنتاج الآثار المُقلدة

#

3 آلاف جنيه لكل صياد بالبحر الأحمر

وصلات منزلية.

الغردقة مياه الشرب

أعلن المهندس يحيي صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، أنه تم تنفيذ وصلات صرف صحى منزلية بمناطق (الكهف، وناصر للمشروعات، ومجاويش، وتقسيم شمال الأحياء)، بمدينة الغردقة، للاستفادة من الشبكات الرئيسية التى تم تنفيذها، بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه، بتمويل من محافظة البحر الأحمر، لخدمة أكثر من 150 ألف مواطن.

ونوه صديق بأنه تم تنفيذ هذه الوصلات يأتى من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بجميع مناطق ومدن المحافظة، وستساهم بشكل كبير فى القضاء على مشكلات استخدام الكسح من خلال السيارات بهذه المناطق،مشيرًا إلى أن الشركة تقوم بحملات لتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وعدم إلقاء المخلفات بها، أو التعدى عليها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» ليفربول يكشف آخر تفاصيل إصابة «فيرمينو»
» حركة تنقلات كبرى في الإعلام المصري
» «الوفد» على صفيح ساخن.. فصل واستقالات.. وضم لاعبين وفنانين
» السعودية ترعى "اتفاق سلام تاريخى" بين إثيوبيا وإريتريا
» ضبط 95 صقر قبل تهريبها بالشلاتين واطلاق سراحهم
» ظهور الحوت الأحدب للمرة الثالثة بالغردقة
» حقيقة إيقاف نجم الزمالك وإحالته للتحقيق
» قطار واتفورد يتوقف أمام مانشستر يونايتد
» «الداخلية» تضبط 20 كيلو من مخدر الإستروكس
» الزمالك يغلق ملف التعاقد مع مدافع المقاصة
» تشيلسي يزاحم ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
أرشيفية
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب