100مليون جنيه من "التخطيط" لبدء ترفيق المنطقة الحرة للمنسوجات بالمنيا

15 سبتمبر 2018 - 03:45 م

شهد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أعمال الاجتماع الثاني لمجلس ادارة المنطقة الحرة ، بحضور احمد عفيفي رئيس قطاع شئون المناطق بالهيئة العامة للاستثمار ونائبا لرئيس مجلس الادارة ، وخالد مفتاح المستشار القانوني للرئيس التنفيذي للهيئة واحمد جبريل السكرتير العام المساعد ومحمود سعد مدير عام المنطقة الصناعيه وممثلين عن المستثمرين ومجتمعات الاعمال بالمحافظة ،وممثلي الجهاز التنفيذي بالمحافظة .

قال المحافظ ان توجهات الدولة في الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار ودعمه وتنميته وخاصة في الصعيد لتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين ومن هنا كانت اولي جولاتي بالمحافظة بتفقد مصانع المنطقة الصناعية ومتابعة ملف الاستثمار علي ارض الواقع لافتا انه بعث رسالة لأهالي المنيا بان الاستثمار علي راس أولويات العمل بهدف توفير فرص عمل للشباب .

وأضاف المحافظ ان دعم انشاء المنطقة الحرة بالمنطقة الصناعية بالمنيا في مقدمة الاهتمامات بقطاع الاستثمار و تعد المنطقة الحرة ثمرة جهد وتعاون ودعم وزارة الاستثمار ، كما يعد المشروع تدشين لأحلام ابناء المنيا في اقامة منطقة حرة تستوعب حجم العمالة بالمحافظة وتساهم بشكل كبير في دعم التنمية بالمنطقة.

وأشار أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل علي ترفيق وتطوير وتوصيل المرافق الرئيسية للمنطقة وفقاً للمخطط الهندسي، وضمان للاستمرارية في الحفاظ علي المرافق وصيانتها وكذلك الترويج للمشروعات المقامة داخل المنطقة، بالإضافة إلى إحاطة المنطقة الصناعية والمجلس بالاحتياجات المطلوبة للمطور وتحديث البيانات الخاصة بالمنطقة .

قال محمود سعد، المشرف العام على المنطقة الصناعية، انه تم تخصيص 100 مليون جنيه من وزارة التخطيط لترفيق المنطقة الحرة والمقامة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 على مساحة 306.7 فدان و الواقعة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة بشرق النيل .وأضاف أن وزارة الاستثمار ستستكمل الاعتمادات حيث طالب مجلس الإدارة بدراسة تفصيلية حول المرافق من خلال تخصيص مرافق للمنطقه الحرة وتم تشكيل لجنة من الاستثمار والمنطقة الصناعية لدراسة ذلك

ناقش الاجتماع مذكرات الهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة بشان المقايسات الواردة من الشركات المتخصصة لدراسة احتياج المنطقة من المرافق طبقا للمخطط المقترح وكذلك دعم المرافق الحالية لتتوافق مع احتياجات المنطقة الحرة ومصادر التمويل المقترحة لذلك ، كذلك وافق المجلس على تحديد طبيعة الانشطة الصناعية المسموح بمزاولتها بالمنطقة الحرة في أنشطة الصناعات النسيجية والصناعات كثيفة العمالة صديقة البيئة التى تركز على نقل التكنولوجيا وتنمية المهارات، كما اعتمد المجلس خطة الترويج للمنطقة ، من خلال فيلم وثائقي حول المنطقة الحرة ومطويات للدعاية