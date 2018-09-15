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وفد الماني يزور منطقة "تونا الجبل" الأثرية بالمنيا

قبلي وبحري

وفد سياحى المانى
وفد سياحى المانى

جمال زكى

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تونا الجيل

وفد سياحى

زيارة لاثر

استقبل مكتب تنشيط السياحة بـ"تونا الجبل" بمركز ملوي بالمنيا، وفدًا المانيًا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية على أرض المحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة.
قال فرج عبدالعزيز مدير مكتب تنشيط السياحة بـ"تونا الجبل"، إن برنامج زيارة الوفد بدأ بزيارة مقبرة بتوزيروس ومقبرة إيزادورا والساقية الرومانية والسراديب، تلي ذلك زيارة لوحة حدود إخناتون ثم غادر الوفد المنطقة متجهين إلى منطقة الأشمونين وتل العمارنة لاستكمال برنامج زيارتهم للمناطق الأثرية بالمنيا.


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