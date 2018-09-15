أول تعليق لـ«علاء مبارك» بعد القبض عليه

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المحكمة

البورصة،

تعليق

جمال

علاء مبارك

قال علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، تعليقًا على قرار المحكمة بإلقاء القبض عليه وترحيله إلى احد السجون العمومية مع شقيقه جمال في قضية «البروصة»، «: إن الحقيقة ستظهر في يوم طالما ربنا موجود»، موجهًا الشكر لكل من سانده.

وكتب عبر حسابه على «تويتر»،«: الحمد  والشكر لله علي كل حال  ، أمر بحبسنا  مرة أخري في قضية البورصة وإن شاء الله وبأذن المولي عز وجل ستظهر الحقيقة في يوم طالما ربنا موجود ، شكرًا لكل من ساندنا ووقف بجانبنا . يارب».

وفاجأت المحكمة اليوم أثناء جلسة الحكم في قضية التلاعب بالبورصة، "علاء" و"جمال" وقررت القبض عليهما وحبسهما على ذمة القضية، بعد 3 سنوات من الحرية.

شمل قرارها القبض على نجلي "مبارك" وإعادتها للسجن، كما شمل أمر المحكمة أيضًا القبض على "حسن" نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم جميعًا مجددًا على ذمة القضية.

عاد علاء وجمال مبارك إلى السجن بعد 3 سنوات من الحرية، وأخطرت إدارة الترحيلات بقرار المحكمة، التي أعدت مأمورية وأرسلتها للمحكمة لنقل المتهمين إلى أحد السجون العمومية، مع تكليف النيابة العامة بإحضار المتهمين من محبسهم للجلسة المقبلة، والتي حددتها المحكمة يوم 20 أكتوبر المقبل، لاستكمال تقديم تقرير لجنة الخبراء المشكلة بقرار من المحكمة لفحص فنيات الدعوى.

ويأتي قرار المحكمة اليوم بالقبض على المتهمين، بعد 3 سنوات من إخلاء سبيلهما بناء على قرار محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح محجوب، بقبول الاستشكال المقدم من علاء وجمال على استمرار حبسهما في قضية القصور الرئاسية، واستند دفاعهما إلى شهادة تفيد قضائهما مدة العقوبة المؤيدة من محكمة النقض وهي 3 سنوات.

وبهذا القرار يعود جمال وعلاء إلى السجن مرة أخرى، وتنظر القضية وهما محبوسين، على أن يحضرا الجلسة المقبلة وهما يرتديان ملابس الحبس الاحتياطي "البيضاء".


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