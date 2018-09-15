» ليفربول يواصل انتصاراته على حساب توتنهام

15 سبتمبر 2018 - 04:08 م

فاز فريق ليفربول على نظيره توتنهام، بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما السبت بملعب "ويمبلى"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفى ليفربول فاينالدوم وفيرمينو فى الدقيقتين 39 و54 من عمر المباراة التى شهدت مشاركة محمد صلاح طوال الـ 90 دقيقة، بينما جاء هدف توتنهام الوحيد ايريك لاميلا فى الدقيقة 93.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 15 فى صدارة الدورى الإنجليزى، بينما توقف رصيد توتنهام عند 9 نقاط بعدما تذوق مرارة الهزيمة للمباراة الثانية على التوالى.

جاءت بداية المباراة مشتعلة، بعدما تمكن البرازيلى من تسجيل أول أهداف ليفربول قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف نتيجة تدخل المهاجم السنغالى ساديو مانى "المتسلل" فى اللعبة.

وحرم فورم حارس توتنهام، النجم المصرى محمد صلاح من التسجيل فى الدقيقة 22، وسدد اللاعب المصرى كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها فورم حارس توتنهام، والذى يتولى حماية عرين "السبيرز" فى مباراة اليوم بدلاً من الفرنسى هوجو لوريس الغائب عن اللقاء بسبب الإصابة.

وفى الدقيقة 39 تمكن فاليندوم من تسجيل الهدف الأول لنادى ليفربول، من ضربة رأسية، حيث تخطت الكرة خط المرمى، لينتهى الشوط الاول بتقدم ليفربول بهدف دون مقابل.

جاء الشوط الثانى مثل سابقه، حيث كان ليفربول الطرف الافضل فى المباراة، بينما كان نجوم توتنهام "خارج نطاق الخدمة" لاسيما المهاجم هارى كين، وتمكن فيرمينو من تسجيل الهدف الثانى لنادى ليفربول بالدقيقة 53.

فورم حارس ليفربول وقف سداً منيعاً أمام محمد صلاح وحال دون تسجيله للأهداف، بعدما تصدى لتسديدة مقوسة قوية ناحية المرمى من جانب اللاعب المصرى فى الدقيقة 80، قبل أن يسجل لاميلا هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 93.