طلقات سياسية

15 سبتمبر 2018 - 04:24 م

• الكلام والتصريحات التى يقولها الرئيس عبدالفتاح السيسى حول ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام يجب أن يتم تطبيقها على أرض الواقع ، ولذلك أتمنى أن يتم تقليل مواكب حراسات وتشريفات كبار المسئولين فى الدولة وتقليل المؤتمرات عديمة الجدوى ومنع السيارات المملوكة للدولة وسائقيها الذين يقبضون مرتباتهم من الدولة من شراء اللحوم والخضروات وكل لوازم بيوت كثير من السادة المسئولين وتقليل السيارات المخصصة بسائقيها للكثير من وكلاء الوزارات والهيئات والقطاعات فى الكثير من قطاعات الدولة .. الخ .



• طارق شوقى وزير التعليم خدع الرئيس السيسى مرتين .. ففى العام الماضى فوجئ الكل بعدم جاهزية المدارس اليابانية وتم تاأجيل افتتاحها لهذا العام بعد الكشف عن فضيحة تدريب الإداريين وليس المعلمين فى اليابان .. أما هذا العام فقد اعترف الوزير بنفسه بصعوبة تسليم أجهزة التابلت للطلاب فى الصف الأول الثانوى الا مع قرب نهاية التيرم الاول وليس من بداية العام الدراسى كما سبق أن وعد الرئيس أكثر من مرة .. وهنا نسأل : من يحاسب طارق شوقى ؟ أم انه ماسك ( زلات) على شخصيات كبيرة فى البلد ؟!!!! .



• تساؤلات : أين الحكومة التى " مصت " دم المصريين من مصروفات المدارس والجامعات الأجنبية وفى مصر ؟ وهل هناك رقابة عليها ؟ وهل تحصل على ضرائب أو رسوم منها ؟ أم أن الحكومة تخصص إفقار مصريين فقط ؟!!! .



• قل : نشرة أخبار الرئيس ، ولا تقل : الإعلام المصرى .



• لو كان الرئيس السيسى يعلم الأرقام الحقيقية للمرتبات والمكافآت التى يحصل عليها المذيعون والمذيعات ورؤساء ومدراء التحرير فى صحف وقنوات الإعلام الموازى " الممول من الدولة " ويلتزم الصمت فتلك مصيبة أما اذا لم يكن يعلم فالمصيبة أكبر وأخطر .



• الواقع يؤكد أن جهات كبيرة فى الدولة تعتمد على " اصحاب " العجول " وليس اصحاب " العقول " !! .



• الى متى يستمر تضليل الشعب بأموال الشعب ؟ .. سؤال موجه الى الذين يديرون الإعلام المصرى " من الباطن " حالياً ؟!!!



• أهم سبب وراء فشل الإعلام المصرى حالياً أن " الملقن " واحد !!!



• سؤال صريح : كيف أصبح تامر مرسى رئيسا لأكبر مجموعة اعلامية فى مصر وهما مجموعتى إعلام المصريين والمستقبل القابضة للإعلام بعد أن كان مجرد موظف صغير فى شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات ؟!!!! .



• قل : " صلاة مختار جمعة " ، ولا تقل : " صلاة الجمعة " .. ارحمونا يا ......!!! .



• يوم الأحد الماضى مرت ذكرى عيد الفلاح المصرى الذى سقط من أجندة وحسابات الحكومة ومجلس النواب .. لكم الله يا أولاد الأرض الطيبة .



• مؤتمرات الشباب + منتدى شباب العالم + المؤتمر الإقتصادى العالمى = صفر

• الخبر : رئيس صندوق مكافحة الإدمان: نسبة متعاطى الاستروكس ارتفعت من 4% لـ25% .. التعليق : بركاتك ياحكومة .....!!! .

• ترضية بعض الجهات العليا + الإبقاء على " نسايب " الكبار + 6 ستات = حركة المحافظين الأخيرة .

