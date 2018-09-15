إحالة مسؤولى مستشفى ديرب نجم للتحقيق

15 سبتمبر 2018 - 04:31 م

قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إحالة مدير مستشفى ديرب نجم ومدير وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى للتحقيق، فى واقعة وفاة 3 مرضى وإصابة 13 آخرين أثناء جلسة غسيل كلوى.

وكلّف رئيس الوزراء الدكتور، مصطفى مدبولي، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بزيارة عاجلة لمستشفى ديرب نجم بالشرقية وفتح تحقيق عاجل في وفيات الغسيل الكلوي.

يشار إلى أن تقارير الرعاية الحرجة والعاجلة بالوزارة كشفت عن وفاة 3 حالات ونقل 9 مرضى آخرين إلى مستشفى جامعة الزقازيق ويتم التعامل مع باقى الحالات حاليا.

وكلفت الوزيرة هالة زايد بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة أسباب الوفيات بعد عمليات الغسيل الكلوى التى تعرض لها المرضى.