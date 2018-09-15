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«جاساما» حكمًا لإياب الأهلي وحوريا الغيني

الرياضة

جاساما
جاساما

أمير سعد

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«السرايري» حكمًا لمباراة الأهلي وحوريا الغيني

المصريون

الاهلى

جاساما

حوريا

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، تعيين الحكم الجامبى بكارى جاساما ، لإدارة مباراة الأهلى وحورويا كوناكرى الغينى، المقرر لها السبت المقبل باستاد السلام، فى إياب دور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا.

ويضم طاقم تحكيم مباراة الأهلي وحورويا كوناكرى الغينى بكارى جاساما حكم ساحة، ويعاونه سيليمانى سوسيه مساعد أول وعبد العزيز جواو مساعداً ثانياً.

وتعادل الأهلى مع بطل غينيا فى مباراة ذهاب دور الـ 8 بدورى الأبطال سلبيا خارج ملعبه.


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