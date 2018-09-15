» مصرع سيدة و أبنائها في انهيار عقار

15 سبتمبر 2018 - 04:58 م

لقيت سيدة مصرعها، وثلاثة من أبنائها، في انهيار عقار، مكون من 3 طوابق بشارع عثمان حجازى من شارع محمد رزق بجوار الجامع الأبيض بمنطقة حكر السكاكينى الجديد بالشرابية فى القاهرة.

من جانبه، كلف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة فنية هندسية من الحى لمعاينة العقارات المجاورة لعقار الشرابية المنهار، وبيان مدى تأثرها بالانهيار من أجل سلامة سكانها، وحفاظا على أرواح شاغليها ووجه لمسئولى إدارة الأزمات بالمحافظة بتوفير أماكن لإعاشة الأسر المتضررة من الانهيار لحين انتهاء الإجراءات القانونية لتسكينهم.

وقال اللواء شاكر محمد مصطفي رئيس حى الشرابية، إنه فور وقوع الحادث انتقل للموقع الحماية المدنية ومسئولي حي الشرابية، حيث تم انتشال الجثث من تحت الأنقاض ونقلها للمشرحة، مضيفاً أن العقار تقطنه أربع أسر.