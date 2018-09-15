الزمالك ينهى ملف تجديد معروف يوسف

15 سبتمبر 2018 - 04:59 م

اتفق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، مع النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق الأبيض على توقيع عقود التجديد للقلعة البيضاء غدا الأحد.

وقام مسئولو الزمالك بقيد معروف يوسف فى قائمة الانتظار بالموسم الحالى لتواجد 4 لاعبين أفارقة بالقائمة البيضاء .

وشهدت الفترة الماضية تلقى معروف يوسف عروض للرحيل عن الزمالك على سبيل الإعارة وطلب مسئولو القلعة البيضاء توقيع اللاعب على عقود التجديد أولا وهو ما سيحدث غدا .