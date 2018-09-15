» ظهور الحوت الأحدب للمرة الثالثة بالغردقة

15 سبتمبر 2018 - 05:01 م

رصدت محميات البحر الاحمر بالتعاون مع مركز غطس dolphin hurghada الحوت الاحدب بالقرب من سواحل مدينة الغردقة وتعد هذة المرة هى الثالثة التى يظهر بها هذا النوع من الحيتان بمياة البحر الاحمر حيث كان اخر ظهور له منذ عامين .

وقال احمد غلاب مدير محميات البحر الاحمر ان الحوت الاحدب من الثدييات البحرية التي تتكاثر بالولادة وترضع صغارها كما انها تتنفس الهواء الجوي من خلال فتحة توجد علي قمة الراس تسمح ولها جهاز تنفسي يسمح لها بالبقاء فترة طويلة تحت الماء دون الحاجة للهواء.

وأضاف "غلاب" انه يتميز الحوت الاحدب بزعانف صدرية طويلة تساعدة للقفز في الهواء وهي حركة يتميز بها الحوت الاحدب وزعنفة ظهرية تشبة سنام الجمل لذلك يطلق علية احيانا جمل البحر يتغذي الحوت الاحدب علي القشريات والهائمات البحرية الصغيرة عن طريق ترشيح المياة وفلترتها.

وكشف غلاب أن ظهور الحوت الاحدب من الاحداث البيئية الهامة وأن آخر ظهور له في البحر الأحمر كان في محمية وادي الجمال وأمام سواحل مدينة القصير عام 2016 وسبقه ظهور لأم وصغيرها أمام جزيرة الجفتون وجزيرة مجاويش عام 2011.

وأوضح غلاب أن ظهور الحوت الاحدب دلالة علي التنوع البيولوجي الذي يتميز بة البحر الأحمر كواحد من البحار المهمة للكائنات البحرية المهاجرة حيث تحافظ الدولة المصرية علي حماية هذة الكائنات المهاجرة من اخطار الصيد والتلوث والاصطدام بالسفن في اطار التزامها بالاتفاقيات الدولية لحماية الكائنات المهاجرة في مياها الاقليمية‎.