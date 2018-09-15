» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

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الحياة السياسية

العدد
العدد

المصريون ـ متابعات

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى العدد  "«إسلاميون».. فى قصور الرؤساء  (ملف)"، كما ننشر " من داخل قرية «الرملة».. نفك طلاسم مجزرة الأبناء الأربعة"، كذلك " إعلامى يطلق دعوة خطيرة لتصفية المعارضين خارج مصر".
وننشر أيضًا " أسرار إطلاق سراح إسرائيليين بعد اتهامهما بالتجسس فى سيناء"، وكذلك "هل يُحقق البرلمان أمنية «البلتاجى»؟"، وأيضًا " نكشف مصير «الضباط الملتحين»".

** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ

ـ أسباب انتشار المذابح الأسرية فى مصر
ـ تفاصيل مثيرة للقبض على 3 معلمين أمام مكتب النائب العام
ـ نبوءة «سيد قطب» بوصول «نجيب محفوظ» إلى العالمية 
ـ «فيفا» يعلن ترتيب«صلاح» فى سباق الأفضل عالميًا
ـ لماذا نخسر قضايا التحكيم الدولى؟
ـ جدل حول مشروع لتحصين القاضى بعد التقاعد
ـ أسعار الملابس والأدوات الدراسية تحرق المصريين.. «نار يا جيوبى نار»
ـ إسرائيل تتذكر مرارة الهزيمة فى أكتوبر
ـ الإعلامى «يسرى فودة» يرد على اتهامه بـ«التحرش»
ـ هل يجرم البرلمان الزواج العرفى؟
ـ لعبة تبديل الكراسى لأبناء مبارك
ـ غضب إسرائيلى من فيلم «أشرف مروان»
ـ فيلم مصرى ينافس على جائزة الأوسكار
ـ حركة تنقلات كبرى داخل الإعلام المصرى
ـ بالتفاصيل.. عملات مصرية تستخدم داخل المصالح الحكومية فقط
ـ نكشف غموض انتحار شاب داخل ورشة نجارة
ـ انتظرت منه حج وعمرة..  فوجدته مدمن أفلام إباحية


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