» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

15 سبتمبر 2018 - 05:01 م

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.



وننشر فى العدد "«إسلاميون».. فى قصور الرؤساء (ملف)"، كما ننشر " من داخل قرية «الرملة».. نفك طلاسم مجزرة الأبناء الأربعة"، كذلك " إعلامى يطلق دعوة خطيرة لتصفية المعارضين خارج مصر".



وننشر أيضًا " أسرار إطلاق سراح إسرائيليين بعد اتهامهما بالتجسس فى سيناء"، وكذلك "هل يُحقق البرلمان أمنية «البلتاجى»؟"، وأيضًا " نكشف مصير «الضباط الملتحين»".



** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ







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