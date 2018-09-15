«بيل» على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة بلباو

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كشف الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بقيادة جولين لوبيتيجي، قائمة فريقه لمواجهة أتلتيك بيلباو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وجاءت القائمة من 20 لاعبًا كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، كآسيا.

خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس.

خط الهجوم: بنزيمة، بيل، فاسكيز، ماريانو دياز.


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