«السيسي» يطلق أضخم حملة مسح طبي في العالم

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العالم

وزارة الصحة

السيسي

مسح طبي

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت،  حملة مسح طبي لعدد 50 مليون مواطن مصري ابتداء من أكتوبر القادم بإشراف وزارة الصحة، تعتبر الأضخم في العالم.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، بأن هذه الحملة بمبادرة من الرئيس السيسي من أجل الكشف عن فيروس "سي" والأمراض السارية الأخرى وتوفير علاج لها".

وأضاف راضي أن ملفي التعليم والصحة من أبرز الملفات التي سيحرص الرئيس السيسي النهوض بها في الفترة المقبلة لأهميتها.

وفي السياق، ذكرت مصادر إعلامية أنه سيتم إعلان مصر خالية من فيروس "سي" في العام 2020، والانتهاء من أنشاء وتطوير 376 مستشفى على مستوى الجمهورية، فضلا عن انجاز قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وبدء تفعيل مرحلته الأولى.

وفي مجال التعليم أنشئت في الأشهر الماضية 3200 مدرسة في جميع المراحل التعليمية، وتم تعليم نحو 2 مليون أمي القراءة والكتابة  كما أنشئت 3 مجمعات تكنولوجية وبحثية متقدمة. 


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