المفصولون من قناة «الحياة»:« أنقذنا يا سيسي»

15 سبتمبر 2018 - 05:25 م

أطلق العاملون المفصولون من شبكة "تليفزيون الحياة"، حملة استغاثات وشكاوى للحصول على مستحقاتهم المتأخرة، مهددين بالتصعيد ضد مجموعة "إعلام المصريين"، المالكة للقناة، والاحتجاج أمام استديوهات القناة.

وقال أحد المفصولين، إن "الشبكة فصلت ما يقرب من 200 عامل بها، دون إخطارهم بذلك القرار، أو إعطائهم حقوقهم، ودون إبداء مبررات وأسباب للقرار التعسفي والمفاجئ".

وأضاف المصدر الذي طلب من "المصريون" عدم نشر اسمه، إن "هناك من لم يتقاض راتبه منذ 7 أشهر ونصف، وهناك من لم يحصل على أجره منذ سنة أو أكثر".

وأوضح، أنهم حصلوا خلال الفترة الماضية، على أكثر من وعد لحل مشكلاتهم وكذلك للحصول على مستحقاتهم، كان آخرها وعد بأن الأزمة ستحل يوم 26 أغسطس الماضي، غير أن ذلك كله لم ينفذ، وما زال الوضع على ما هو عليه.

وتابع: «حصلنا على وعد من الدكتور سيد البدوي، المالك السابق للقناة، ثم من شركة فالكون، ثم من إعلام المصريين، والكل يخبرنا أن الأزمة ستحل لما تنتهي صفقات البيع أو الدمج أو غيرها، لكن في النهاية لم يحدث شيء، وما زالت الأزمة عالقة".

وأشار إلى أنهم بدأوا في اتخاذ إجراءات تصاعدية، بعد أن طلبوا الاجتماع مع تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة "إعلام المصريين"، خلال الأسبوع القادم، كما أرسلوها إلى ياسر سليم، العضو المنتدب، وأحمد سالم، وأحمد إسماعيل، وإنجي مديرة الموارد البشرية (hr ) بالشبكة، غير أن الرد الأشخاص جاء بأنه سينظر الطلب الأسبوع بعد المقبل، لتحديد ما إذا هناك إمكانية للاجتماع أم لا.

وقال إنهم أرسلوا طلب استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتدخل من أجل إنهاء الأزمة.

وتابع: "الوعود التي نحصل عليها تتردد منذ 5 سنوات، والكل يعد ولا يفي، وكل منا يعول أسرة، وبالتالي لابد أن يحصل الجميع على مستحقاتهم كاملة، فهذا مستحقات عن عملنا وشغلنا بالشبكة".



