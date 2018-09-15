نقل علاء وجمال مبارك إلى سجن طرة

15 سبتمبر 2018 - 05:28 م

خصصت أجهزة الأمن طاقم حراسة وقوة أمنية؛ لنقل جمال وعلاء مبارك إلى سجن طرة خلال ساعة، بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بالقبض عليهما، فيما يحاول محاميهما تقديم ما يفيد أنهما تحت أمر المحكمة في أي وقت.

ومن جانبها جهزت مصلحة السجون عنبر الاستقبال للأخوين لحين استلامهما.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، قد قررت القبض على علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، و3 متهمين آخرين، وحبسهم على ذمة قضية «التلاعب بالبورصة».

وقررت المحكمة إرسال ملف القضية مرة أخرى إلى لجنة الخبراء لاستكمال التقرير، مع تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر لاستكمال نظرها.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.