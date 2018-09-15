«الغيرة» و«الأنانية» تفسدان علاقة «صلاح» و«ماني»

15 سبتمبر 2018 - 05:28 م

حالة من القلق تنتاب إدارة ليفربول بعد الغيرة والأنانية التي ظهرت بشكل واضح بين المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، خلال مباراة توتنهام، التي أقيمت اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وظهرت الأنانية والغيرة بشكل واضح من السنغالي ساديو ماني تجاه «صلاح»، بعدما رفض الأول متعمدًا عدم إعطاء الكرة للفرعون المصري وهو في وضع انفراد تام بحارس توتنهام في أكثر من مناسبة.



وأثار أنانية السنغالي ساديو ماني، غضب محمد صلاح خلال المباراة، حيث رفض التعاون معه عن طريق تسليمه الكرة في أكثر من مرة، حتى لا يزيد غلته من الأهداف في مباراة اليوم.

وقالت صحيفة «مترو» الإنجليزية: «يبدو أن ماني لن يترك صلاح يحصل على كافة الجوائز الفردية وحده مثل الموسم السابق».

وعلقت جماهير ليفربول على هذه الواقعة عبر صفحات فريقها على مواقع التواصل المختلفة، حيث أشار بعضهم إلى أنهم يشعرون بالرعب من استمرار هذه الحالة خلال المباريات الرسمية مما يضر بمستقبل فريقهم.

وفي نفس السياق، علق «جون ريزا» أسطورة ليفربول على أنانية السنغالي قائلًا: «أعتقد أن مان كان يمكن أن يمرر الكرة إلى صلاح عدة مرات اليوم ... لم يسبق له مثيل حتى الآن».

Think Mane could have passed the ball to Salah a few times today... Haven’t so far though.. — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) 15 سبتمبر 2018

ونرصد في التقرير التالي، 4 أسباب تجعل ماني يرفض التعاون مع صلاح:

- هداف الدوري

يبحث سادو ماني عن مواصلة أهدافه في الدوري بعدما سجل أربعة أهداف حتى الآن ليصبح متصدرًا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي متساويًا مع الثنائي إيدين هازارد نجم تشيلسي وميتروفيتش مهاجم فولهام.

ماني بالتأكيد يأمل في مواصلة أهدافه مع ليفربول خلال الموسم الحالي أملاً في الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي بعدما حصل عليه صلاح في الموسم الماضي متفوقًا على نجوم الدوري مثل هاري كين مهاجم توتنهام أو سيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي.

- إفريقيا وأشياء أخرى

في الموسم الماضي دخل ساديو ماني في الترشيح النهائي حول جائزة أفضل لاعب إفريقي إلا أن صلاح نجح في الحصول على أغلبية الأصوات داخل القارة السمراء بفضل موسمه الرائع من روما بالإضافة إلى ليفربول.

وبالتأكيد سيكون صلاح وماني من أبرز المرشحين للمنافسة على هذه الجائزة خلال الموسم الحالي إلا أن التوقعات قد تجعل صلاح الأقرب للحصول على الجائزة للموسم الثاني على التوالي بعد مشواره الرائع في موسمه الأول مع الريدز.

وخارج القارة السمراء نجح صلاح في الدخول ضمن الترشيحات النهائية للمنافسة على العديد من الجوائز العالمية يأتي من أبرزها أفضل لاعب في أوروبا والذي حصل خلالها "مو" على المركز الثالث خلف الثنائي كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش.

صلاح لم يكتف بهذا بل دخل ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم لينافس الثنائي لوكا مورديتش ورونالدو أيضًا، وبالطبع كل هذا يجعل من ماني يحاول إعادة بريقه من جديد ومنافسة صلاح.

- راتب كبير

رغم مرور موسم واحد فقط لصلاح في ليفربول إلا أن إدارة الريدز قررت دعم اللاعب ومكافأته على الموسم الاستثنائي الذي قدمه لتقرر الإدارة الإنجليزية تمديد عقد صاحب الـ26 عامًا على أن يحصل على راتب أسبوعي قدره 200 ألف جنيه إسترليني بدلاً من 90 ألف جنيه إسترليني.

هذه المكافأة جعلت من صلاح من بي أغلى اللاعبين أجرًا في ليفربول ليصبح متفوقًا على ماني والذي يحصل على راتب أسبوعي قدره 90 ألف جنيه إسترليني.

- شعبية

صلاح احتاج أشهر ليسحب البسآط من كبار النجوم في ليفربول وهذا ما جعل الملك المصري يحصل على شعبية كبيرة من جانب الجماهير بفضل أهدافه الحاسمة بجانب قيادته الفريق في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

الملك المصري استطاع أن يحصل على شعبية جارفة في ليفربول وهذا ما ظهر في استطلاعات الرأي والجوائز الفردية التي كان يحصل عليها كل شهر من قبل النادي.