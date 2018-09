«الغيرة» و«الأنانية» تفسدان علاقة «صلاح» و«ماني»

حالة من القلق تنتاب إدارة ليفربول بعد الغيرة والأنانية التي ظهرت بشكل واضح بين المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، خلال مباراة توتنهام، التي أقيمت اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وظهرت الأنانية والغيرة بشكل واضح من السنغالي ساديو ماني تجاه «صلاح»، بعدما رفض الأول متعمدًا عدم إعطاء الكرة للفرعون المصري وهو في وضع انفراد تام بحارس توتنهام في أكثر من مناسبة.



وأثار أنانية السنغالي ساديو ماني، غضب محمد صلاح خلال المباراة، حيث رفض التعاون معه عن طريق تسليمه الكرة في أكثر من مرة، حتى لا يزيد غلته من الأهداف في مباراة اليوم.

وقالت صحيفة «مترو» الإنجليزية: «يبدو أن ماني لن يترك صلاح يحصل على كافة الجوائز الفردية وحده مثل الموسم السابق».

وعلقت جماهير ليفربول على هذه الواقعة عبر صفحات فريقها على مواقع التواصل المختلفة، حيث أشار بعضهم إلى أنهم يشعرون بالرعب من استمرار هذه الحالة خلال المباريات الرسمية مما يضر بمستقبل فريقهم.

وفي نفس السياق، علق «جون ريزا» أسطورة ليفربول على أنانية السنغالي قائلًا: «أعتقد أن مان كان يمكن أن يمرر الكرة إلى صلاح عدة مرات اليوم ... لم يسبق له مثيل حتى الآن».

Think Mane could have passed the ball to Salah a few times today... Haven’t so far though..