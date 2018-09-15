» قريبًا.. مصر تعلن سيناء خالية من الإرهاب

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وكالات

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سيناء

إرهاب

جمال مظلوم

أكد اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري، أن مصر ستعلن في وقت قريب جدًا تطهير سيناء كاملة مما لحق بها من عناصر إجرامية وتنظيمات متطرفة منذ فترة 25 يناير 2011 وما تلاها، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ومن يعاونها من وزارة الداخلية والقضاء، قد تمكنوا من القضاء على العناصر الإرهابية فى سيناء فى مدة قياسية، وظهر دورها بنتائج تتخطى الـ90 %.

وقال "مظلوم"، فى تصريحات صحفية، إن الأنباء الواردة عن أحداث التفجير والإرهاب واستهداف الأكمنة قد قلّت، لتدور في فلك العبوات الصغيرة والعمليات العشوائية علي فترات متباعدة.

وأوضح مظلوم أن وزارة الداخلية أعلنت مؤخرًا القضاء علي 11 من العناصر الإرهابية في سيناء، وصدرت بيانات متباعدة من قبل القوات المسلحة تؤكد أن الإرهاب إلى زوال، وأن نجاح العملية الشاملة مصر 2018، يسير بخطوات ثابتة نحو القضاء علي ما تبقى من إرهابيين يهددون مستقبل التنمية واستقرار سيناء.

وحول منع العناصر المتسللة عبر الحدود من  ليبيا، أكد الخبير العسكري  أن ما تقوم به القوات المسلحة سواء بتمشيط البحر المتوسط أو الحدود الغربية مع ليبيا من أجل بسط السيطرة ومنع حدوث تسلل إرهابي جديد، أفقد العناصر المتواجدة في سيناء كثيراً من قوتها، ومكن القوات المصرية من حصارها والقضاء عليها.


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