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بعد الفوز على كارديف

تشيلسي يزاحم ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي

الرياضة

إيدين هازارد
إيدين هازارد

أمير سعد

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تشيلسي

المصريون

ليفربول

هازارد

نجح تشيلسي في الفوز على نظيره كارديف، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

تقدم الضيوف بهدف مبكر عن طريق سول بامبا فى الدقيقة 16 ورد إيدين هازارد بهاتريك فى الدقائق 37 و44 و80، واختتم ويليان الرباعية فى الدقيقة 83.

بتلك النتيجة يتقاسم تشيلسى صدارة الدوري الإنجليزي مع ليفربول برصيد 15 نقطة بعدما حقق كل منهما الفوز فى كل مبارياته بالمسابقة، بينما تجمد رصيد كارديف سيتى عند نقطتين فى المركز الـ16.

وفى نفس التوقيت، تغلب مانشستر سيتى على فولهام بثلاثية نظيفة حملت توقيع ليروى سانى ورحيم سترلينج وديفيد سيلفا ليواصل الضغط على الثنائى المتصدر ورفع رصيده إلى 13 نقطة فى المركز الثالث.

كما تغلب أرسنال على نيوكاسل بهدفين مقابل هدف على ملعب سانت جيمس بارك، وسجل ثنائية الضيوف كل من تشاكا وأوزيل بينما اكتفى أصحاب الملعب بهدف كلارك فى الدقيقة 90.

وتواجد محمد الننى نجم المنتخب الوطنى على مقاعد بدلاء المدفعجية طوال الـ90 دقيقة.

وتغلب كريستال بالاس على هدرسفيلد تاون بهدف ويلفريد زاها فى مباراة شهدت غياب الدولى المصرى رمضان صبحى للإصابة.

وتغلب بورنموث على ليستر سيتى بنتيجة 4/2، وحملت الأهداف توقيع ريان فريزر "هدفين" وكينج وسميث، وسجل ثنائية الثعالب جيمس ماديسون ومارك ألبرايتون.


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