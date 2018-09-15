«تيجانا» رئيسًا لبعثة الزمالك في الكويت

15 سبتمبر 2018 - 06:33 م

كلف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأبيض التي تستعد لخوض مباراة القادسية الكويتي في البطولة العربية.

وكان المجلس استقر من قبل على تولي جلال رئاسة بعثة الفريق في الكويت، قبل أن يتم اسناد رئاسة البعثة لإسماعيل يوسف.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، حدد يوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر الجاري، موعدا للسفر إلى الكويت لمواجهة القادسية الكويتي في إياب دور الـ32 للبطولة العربية.

ويلتقي الفريق الأبيض مع القادسية في لقاء الإياب يوم 28 سبتمبر الجاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين في برج العرب بالتعادل السلبي.