رفض برلماني لشطب الأحزاب غير الممثلة نيابيا

15 سبتمبر 2018 - 06:36 م

رفض عدد من أعضاء البرلمان ما أعلنه النائب أحمد رفعت، عن تمسكه بتقديم مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية في بداية دور الانعقاد الرابع، والذي ينص على شطب وحل كل الأحزاب السياسية غير الممثلة تحت قبة البرلمان.

من جانبه قال سمير البطيخي، عضو مجلس النواب عن حزب "الحركة الوطنية"، إنه لا يمكن حل الأحزاب السياسية التي لا تتمتع بأي تمثيل برلماني داخل مجلس النواب لأن ذلك يتعارض مع القانون.

وأكد "البطيخي"، فى تصريحات لـ"المصريون"، أن القانون المصري سمح بإنشاء الأحزاب السياسية ووضع شروطا لقيام الأحزاب السياسية، وأنه لا يجوز حل أي حزب سياسي إلا إذا كان يتعارض مع الأمن القومي المصري أو خالف قانون إنشاء الأحزاب السياسية.

وأضاف البطيخي أن الأحزاب التي ليس لها تواجد في مجلس النواب أو الانتخابات المحلية المزمع إجرائها قريبا ستفقد مصداقيتها قريبا وستفكك من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى شطبها من الحياة السياسية نتيجة فشلها في تحقيق أي مكاسب سياسية.

ودعا "البطيخي" الأحزاب التي ليس لها تواجد سياسي إلى الاندماج في كيانات سياسية قوية تستطيع من خلالها تحقيق مكاسب سياسية كبيرة.

وفى السياق ذاته قال النائب محمود زايد، عضو مجلس النواب عن حزب "الوفد" إن شطب الأحزاب السياسية غير الممثلة برلمانيا سيضر الحياة السياسية في مصر.

وأكد زايد لـ"المصريون" أن شطب هذه الأحزاب يضر بمبدأ الحريات السياسية في مصر ويعطي انطباع للخارج بأن مصر ليست بلد الحريات وتصادر حق الأفراد في تكوين وإنشاء الأحزاب السياسية.

وشدد "زايد" على أن الأحزاب السياسية غير الممثلة برلمانيا ممن الممكن أن تعيد ترتيب أوراقها سياسيا وتنجح في الحصول على مقاعد برلمانية خلال الأعوام القادمة فلا يجب القضاء على حرية تعدد الأحزاب السياسية في مصر.