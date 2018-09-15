تقرير ألماني ينتصر لوصية الرسول في«الاحتفاء»

15 سبتمبر 2018 - 06:38 م

انتصر تقرير علمي ألماني نشر مؤخرًا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بـ«الاحتفاء» والذي يعني أن يسير الشخص حافيًا بعض الأوقات.

وكشف التقرير عن فوائد المشي حافيًا بدون حذاء، إذ يحمي من فطريات القدم كما أن له فوائد على صحة الظهر وجهاز المناعة وفوائد أخرى عديدة رصدها الخبراء، الذين يؤكدون ضرورة التخلي عن الحذاء بين الحين والآخر.

من جانبه ، علق الداعية عبدالله رشدي على التقرير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا :« وصى رسول الله في الحديثِ الصحيحِ بالاحتفاء، وهو المشي حافياً بعض الأوقات. وتمرُّ السنون ويكتشف العالم اليومَ فوائدَ الاحتفاء، ويتم نشرُه من قلبِ هذا الموقع الإخباري الألماني. وصدق الله إذ قال: "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق".. انشروها ليلعمَ مُنْكِروا سنةَ رسولِ اللهِ أنهم على خطإٍ، ولِيَعْلَمَ العالمُ كلُّه رَصَانَةَ الإسلامِ».

وأضاف التقرير الذي نشره موقع «دويتشه فيليه» الألماني: يعود المشي حافي القدمين بفوائد عديدة على الجسم، تجعل الخبراء يشددون على أهمية التحرر من الحذاء. ويساعد المشي الحافي في تدريب عضلات القدم التي تصير أقوى نتيجة المشي على الأرض غير المستوية. كما يساعد خلال فترة الطفولة والمراهقة في نمو القدم بشكل سليم وصحي.

ومن مزايا المشي الحافي أنه يساعد على تنشيط عضلات القدم ويجعلها أكثر دفئا كما أنه بمثابة تدليك طبيعي للقدم. ويؤكد الخبراء وفقا لموقع "بارفوس" الألماني، خطأ الفكرة السائدة بأن المشي الحافي يتسبب في برودة القدم أو أنه يضر بالكلى أو بأعضاء داخلية في الجسم.

وبشكل عام تتسبب الأحذية، لاسيما النسائية ذات الكعب العالي، في تشويه شكل القدم والأصابع وظهور البثور وتتسبب في أضرار بأظافر أصابع القدم مع الوقت. أما المشي الحافي فيساعد في نعومة الجلد والحفاظ على شكل القدم وصحة الأظافر. كما أنه يساعد في ضبط طريقة المشي واعتدالها.

ويعتبر المشي بدون حذاء مفيدا بالنسبة لصحة الظهر، وتثبت التجربة أن المجتمعات التي يسير أهلها بدون أحذية هم في الغالب أفضل صحة من أهل المجتمعات التي تعتمد على الأحذية بشكل دائم، والذين تكثر بينهم عادة آلام الظهر والفقرات.

ويساهم المشي الحافي أيضا في الحماية من نزلات البرد وتقوية جهاز المناعة، فتغيير درجة الحرارة يعزز قدرة المقاومة لدى الجسم. وينصح الخبراء وفقا لموقع "بارفوس"، بالمشي الحافي لمدة ربع ساعة على الجليد في أيام الشتاء القارس، فهذا الأمر له فوائد صحية عديدة كما أنه يساعد في دفء القدم طوال الليل. ويحمي المشي الحافي من الدوالي لأنه يزيد من فاعلية ضخ الدم في الأوردة وبالتالي لا تحدث الدوالي المزعجة، لاسيما بالنسبة للنساء.

سعفة القدم، هو مرض ناتج عن الفطريات وقلة التهوية، ويعتبر من الأمراض المرتبطة بالأشخاص الذين يرتدون الأحذية المغلقة بشكل دائم. ويحمي المشي الحافي من هذا المرض الذي يحتاج علاجه لفترة طويلة. لكن رغم كل هذه الفوائد هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها قبل المشي الحافي وأهمها اختيار المكان الذي ستمشي فيه بدون حذاء، تجنبا للإصابة بجروح أو التعرض للميكروبات، لذا ينصح الخبراء بالمشي على الشاطئ أو المتنزهات الخضراء النظيفة دون حذاء.