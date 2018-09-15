«أبوتريكة» يحذر من كارثة تهدد مسيرة«صلاح»

15 سبتمبر 2018 - 06:56 م

حذر محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق والمحلل الرياضي الحالي في قناة «بي إن سبورتس»، من وقوع كارثة داخل الريدز، وذلك بسبب «الأنانية» التي ظهرت بين محمد صلاح وساديو ماني، خلال مباراة توتنهام، اليوم، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال أبو تريكة: «قد أتفهم أن يكون المهاجم طماعا في بعض الوقت ولكن ليس طوال الـ 90 دقيقة في المباراة. لابد أن يكون التمرير ضمن الحلول دائما».

وأضاف، «الأنانية ظهرت في الشوط الثاني. نعم، المساحات في المباراة تجعل أي لاعب يشعر بالطمع ولكن الجماعية هي النقطة التي كانت تميز ثلاثي ليفربول».

وعن لقطة ماني التي فضل خلالها التمرير لنابي كيتا وليس محمد صلاح، يرى أبو تريكة "الطبيعي كان التمرير لصلاح وليس كيتا".

وأوضح "ألقدرة التهديفية أفضل لـ صلاح وكذلك حلوله أكثر وكان تمركزه أفضل من كيتا الذي سدد في وسط المرمى في النهاية".

وحذر أبو تريكة، يورجن كلوب، قائلا: "إذا لم ينتبه المدرب لما يحدث، قد يسوء الفريق. تلك الأمور تدمر أي فريق".

وأكمل حديثه قائلا: "لابد أن تلعب النجوم لصالح المجموعة. المباراة كانت من الممكن أن تنتهي بثلاثية أو رباعية لصالح ليفربول، ولكن الأمور السعيدة لا تكتمل دائما".

وتابع "ليفربول يُحب أن يعاني دائما ضد ليستر سيتي فعل ذلك بسبب خطأ أليسون، واليوم حدث نفس الأمر ولكن بسبب الأنانية".

رصيد ليفربول بعد الانتصار ارتفع إلى 15 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد توتنهام عند 9 نقاط متراجعا للمركز الخامس.