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بالفيديو.. برشلونة يحقق فوزًا مهمًا على ريال سوسيداد

الرياضة

برشلونة
برشلونة

أمير سعد

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حقق فريق برشلونة فوزًا مهمًا علي نظيره ريال سوسيداد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، علي ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري الإسباني.

افتتح ريال سوسيداد التسجيل عن طريق ارتيز ايلو ستوندو، في الدقيقة 11، قبل أن ينجح لويس سواريز في إدراك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 63، ليعود بعدها عثمان ديمبلي ويمنح البلوجرانا هدف الفوز في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده للنقطة 12 في صدارة جدول ترتيب الجدول الإسباني، بينما توقف رصيد ريال سوسيداد عند النقطة الرابعة في المركز العاشر.


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