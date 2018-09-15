الحكومة تعرض خطتها على طلاب الجامعات

15 سبتمبر 2018 - 07:04 م

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تعتزم عرض خطتها الحكومية على طلاب الجامعات، حيث اتخذ قرارًا بحضور الوزراء لكافة الجامعات للحديث مع الطلاب، مشيرًا إلى انتهاء الوزارة من إعداد خطة زمنية بذلك استعدادًا لتوقيعها من رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف "عبدالغفار"، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن الوزراء جميعًا سيحضرون لكافة الجامعات على مستوى الجمهورية، حيث يبدأ "مدبولي"، بزيارة جامعة القاهرة في شهر أكتوبر المقبل، للحديث عن خطة الحكومة مع طلاب الجامعة، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة هو الربط بين صانع القرار في الحكومة والطلاب الذين يمثلون مستقبل مصر.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بإنجاح العام الجديد من حيث الأنشطة والخدمة المجتمعية، مضيفًا أن المجلس الأعلى للجامعات، ناقش مع نواب برلمانيين، الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تعديل المنشآت وتعديل بعض المناهج الدراسية لتمكينهم من الالتحاق بها دون أي تمييز إعمالًا لمبادئ الدستور.

وأوضح أن الجامعات تهدف لتأهيل الشباب من خلال دراستهم في الجامعة، لكيفية العمل الحر والاعتماد على أنفسهم لخلق فرص وظيفية، لافتًا إلى قرار المجلس بإنشاء مركزًا لريادة الأعمال داخل كل جامعة، وربطهم جميعًا بإدارة مركزية بالمجلس الأعلى للجامعات.