» الزمالك يغلق ملف التعاقد مع مدافع المقاصة

15 سبتمبر 2018 - 07:37 م

أغلق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ملف التعاقد مع أحمد عبد العزيز مودي مدافع فريق مصر للمقاصة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاء رفض مودي بسبب تذبذب مستوى اللاعب من ناحية، بالإضافة إلى رغبة جروس المدير الفني للفريق في استقدام لاعبين دوليين خلال صفقات الشتاء.

وفي الوقت ذاته جاءت نتائج فريق المقاصة المخيبة للآمال منذ بداية الموسم لتقلل من أسهم اللاعب في الزمالك بسبب رغبتهم في ضم لاعبين لديهم روح البطولة ويمتلكوا خبرات الحفاظ على الانتصارات.

ورغم ضم محمد عبد السلام من صفوف فريق بتروجت في ميركاتو الصيف الماضي لكن اللاعب لم يشارك حتى الآن وهو ما دفع الإدارة للتفكير في ضم مدافع سوبر جديد تحسبا لغياب الونش ومحمود علاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات بطولة الدوري علما أن الفريق فاز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.