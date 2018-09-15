» «الداخلية» تضبط 20 كيلو من مخدر الإستروكس

15 سبتمبر 2018 - 07:45 م

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الجيزة من إلقاء القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة و بحوزتهم 20 كيلو جرام لمخدر الإستروكس .

وضبط قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة عقب تحريات مُسبقة وإتخاذ الإجراءات القانونية كلٍ من "أحمد أ. ش- سن 30، مُقيم بمنطقة كفر طهرمس بدائرة قسم شرطة الأهرام، سبق إتهامه فى 5 قضايا "مخدرات" ومحكوم عليه بالسجن 7 سنوات فى جناية "مخدرات" "محمد ف. م- سن 29، مُقيم بذات المنطقة "له معلومات جنائية " "محمد ح. ح- سن 35، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام "نورا س. ج- سن 36 ، مُقيمة بمنطقة كفر طهرمس".

حال تواجدهم بشقة الأخيرة وبحوزتهم "2 كيلو جرام من مخدر الإستروكس "وبإستكمال إذن النيابة ضُبط بمسكن الثانى "8 كيلو جرام من ذات المخدر" وبلغ إجمالى المضبوطات 10 كيلو جرام .

و بمناقشة المتهمين أرشدوا عن مكان إخفائهم لكمية أخرى من ذات المخدر بمسكن المتهم الأول .

حيث تم إستهداف المسكن وضبط كمية من مخدر الأستروكس وزنت 10 كيلو جرام.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمخدر بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.