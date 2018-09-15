«الوفد» على صفيح ساخن.. فصل واستقالات.. وضم لاعبين وفنانين

15 سبتمبر 2018 - 07:46 م

تعرض حزب الوفد لهزة عنيفة ضربت صفوف قواعده وقياداته، إثر قرار بهاء أبوشقة رئيس الحزب، بفصل النائب محمد فؤاد من الحزب وكافة تشكيلاته.

وفجر قرار الفصل، بركانًا من الغضب داخل جدران الحزب، الذي نتج عنه موجات متتالية من الاستقالات الجماعية، بدأها 6 أعضاء وهم أحمد عبدالمعز، ومروة منصور، وكريم زكي، وأيمن سمير، وأحمد شحاتة، وممدوح عبدالباقى.

في المقابل، فتح الحزب الباب على مصراعيه لضم أعضاء جدد لاسيما في المجال الفني والرياضي، آخرهم نجما المنتخب الوطني السابقين هشام يكن وعمرو زكي.

ومنذ تولى بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، في 30 مارس الماضي، توالى انضمام عدد من الفنانين والرياضيين للحزب.

كما استقبل الحزب الفنانة رجاء الجداوي اليوم، بعد أن سبقها إلى الفنان علاء مرسي بالتوقيع على استمارة الانضمام إلى الحزب في حضور رئيسه، الذي قرر ضمه للجنة الفنون والثقافة بحزب "الوفد".

وأعرب مرسي عن سعادته بالانضمام لحزب الوفد العريق، قائلاً: "حزب الوفد هو قلعة الديمقراطية، والحريات، والرأي والرأي الآخر".

كما وقع الفنان محمد عبد الحافظ، على استمارة العضوية للحزب، واصفًا إياه بأنه "له تاريخ عريق وتشرفت بالانضمام إليه".

وفي تصريح إلى "المصريون"، قال محمد الحسيني، أمين صندوق حزب "الوفد"، إن "هناك اختلاف في الآراء داخل الحزب، لكنه لم يصل لمرحلة الانهيار".

وأوضح، أن "ما يمر به الحزب من فصل واستقالات عبارة وأشياء أخرى عبارة عن سحابة وستزول"، معتبرًا أن تلك الخلافات تأتي في إطار "اختلاف الآراء، وهذا أمر متوقع في أي حزب".

وعن انضمام اللاعبين والفنانين للحزب، قال الحسيني إن "هذا من مصلحة الحزب فهم أهل خبرة", موضحًا أن الحزب "لا ينحصر دوره في السياسة فقط، فهناك العديد من الأنشطة يقوم بها، فهناك لجنة رياضية، وهذا مرغوب لكثير من اللاعبين".

وأشار إلى أن "انضمام الفنانين والرياضيين سيجذب الآخرين للانضمام للحزب"، رافضًا ما يقال عن أن الحزب سينهار لذالك يلجأ إلى ضم العديد من مشاهير الرياضيين، قائلاً: "حزب الوفد هو الحزب الوحيد الذي قام بتقديم مقترحات لوزير الرياضة بتعديل قانون الرياضة".

وأوضح, أن "حزب الوفد يتبنى فكرة الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي مبادرة الألف محترف من خلال اكتشاف العديد من الشباب الموهوبين رياضيًا".

من جانبه، قال فؤاد بدراوي، نائب رئيس حزب "الوفد"، إن "حزب الوفد يمرض ولا يموت فهو مليء بالقيادات والكفاءات القادرة على النهوض وتقديم آراء وأفكار تخدم المجتمع".

وأضاف لـ"المصريون": "انضمام فنانين ولاعبين ومشاهير للحزب هي ظاهرة طبيعية، لأن الحزب له تاريخ ويكفي أن آخر الزعماء الذين انضموا للحزب هو الزعيم فؤاد سراج الدين".

وأشار إلى أن "الانضمام للحزب ليس بتحرير استمارة عضوية ولكن عن طريق القناعة بفكره الليبرالي", لافتًا إلى أنه "إذا أطلق العنان للحزب سيتمكن من حل العديد من المشكلات المجتمعية، ولتمكن من صدارة المشهد".

وقال بدراوي إنه "إذا كان الحزب تراجع سياسياً فهذا يرجع إلى المناخ العام المناهض للعمل السياسي".