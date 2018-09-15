حسام حسن: نسعى لحسم التأهل قبل موقعة الإياب

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حسام حسن

اتحاد العاصمة

أكد حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، على جاهزية فريقه لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر إقامتها غدًا، السبت، في ذهاب دور الـ8 من الكونفدرالية الأفريقية.

وقال حسام حسن، فى المؤتمر الصحفي لمباراة المصري وإتحاد العاصمة الجزائري، أن فريقه استعد للمباراة جيدا، حيث دخل في معسكر مغلق عقب مباراة النجوم أدى فيه اللاعبين تدريبات قوية.

وأضاف، ـنه حرص على مشاهدة عدد من مباريات الفريق المنافس، للتعرف على نقاط القوة والضعف ووضع خطة متوازنة للمباراة، ما بين الهجوم الضاغط مع تأمين الخط الخلفى.

وتابع بأنه طالب اللاعبين بضرورة الفوز بنتيجة مطمئنة قبل مواجهة العودة بالجزائر والتي ستكون أصعب بالتأكيد.

وأتم بأنه يثق في قدرة لاعبيه علي تحقيق الفوز مع كامل الأحترام للفريق المغربي الشقيق.


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