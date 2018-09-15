«مياه الشرب» المتهم الأول في كارثة«ديرب نجم»

15 سبتمبر 2018 - 08:23 م

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إجمالي عدد المصابين بواقعة مستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية 13 حالة و3 وفيات، موضحًا أن المصابين المتواجدين في مستشفى الجامعة حالتهم مستقرة، ماعدا حالتين تم وضعهم على جهاز تنفس صناعي.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم السبت، أن الدكتور هالة زايد وزير الصحة شكلت 3 فرق من الوزارة تتمثل في "فريق من قطاع الطب الوقائي منوط بسحب عينات من محطة مياه ديرب نجم الرئيسية والمحطات التي تغذيها وتم بالفعل سحب عينات للكشف عنها، وفريق من إدارة الكلى الصناعي بوزارة الصحة والإسكان لمراجعة كروت الصيانة الخاصة بماكينات الغسيل الكلوي، وفريق آخر من التفتيش الفني لمراجعة الأمور الفنية والإدارية الخاصة بتذاكر دخول المرضى"، مؤكدًا أنه تم استدعاء المسئول عن الغسيل الكلوي أثناء حدوث الواقعة.

وتابع أنه تم تشكيل أيضًا لجنة مكونة من 2 أساتذة كلى من جامعة الزقازيق و 2 استشاريين كلي من الهيئة العام للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، منوهًا أن وزير الصحة بتوجه رسالة طمأنينة لجموع الشعب المصري عن سلامة ماكينات الغسيل الكلوي في كافة المستشفيات.

فيما قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن حادث مستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية ليس بالأمر الهين، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة بحاجة إلى تمويل ورقابة.

وطالب "أبو العلا"، بصيانة دورية لجميع مراكز الغسيل الكلوي، موضحًا أنه يحمل المسئولية الكاملة لوزارة الصحة.

وأوضح "أبو العلا"، أنه طلب من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عقد جلسة قبل دور الانعقاد مع الدكتورة هالة زايد وزير الصحة لبحث واقعة "ديرب نجم"، مؤكدًا أن مبلغ الصيانة الموجه لمراكز غسيل الكلي ضعيف للغاية.

في السياق ذاته أعرب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن حزنه الشديد مما حدث، قائلاً: " بعد إخطارنا توجهنا على الفور للمستشفى برفقة وزير الصحة، وهناك 3 حالات وفاة و13 مصاب، من بينهم 11 حالة في المستشفى الجامعي وحالتين في مستشفى التيسير".

وأوضح "غراب"، أنه تم تحويل باقي مرضى الغسيل الكلوي إلى مستشفى الأحرار، مؤكدًا أنه حتى الآن أعداد الوفيات كما هى لم يطرأ عليها أي تغيير.

وأضاف "غراب"، أن أسباب الحادث لم يتم تحديدها حتى الآن، والتحقيقات ستكشف أسبابه، منوهًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من متخصصين من الجامعة والمستشفى التعليمي ومن جامعة قناة السويس لمباشرة أسباب وفاة مرضى الغسيل الكلوي.

وأمر النائب العام بإجراء المعاينة اللازمة لوحدة الغسيل الكلوي، والتحفظ على الأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات الغسيل الكلوي، وسؤال المصابين، وإجراء مناظرة للمتوفين، وندب الطلب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة، وسؤال المختصين بالمستشفى.