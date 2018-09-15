مصرع شخص وإصابة 18 في حادث سير بالمنيا

15 سبتمبر 2018 - 08:25 م

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 17اخرين نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين أجرة ونقل بطريق الجيش "الصحراوي الشرقي"، عند مدخل قرية بني حسن بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري نقل في اتجاة القاهرة، وذلك شمال مدخل قرية بني حسن في مركز أبوقرقاص، مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 17 من مستقلي السيارة الميكروباص.

انتقلت سيارات الإسعاف وأجهزة الأمن لنقل الضحايا ورفع آثار الحادث، ونُقلت جثة المتوفي لمشرحة مستشفي حميات المنيا، وتم نقل المصابين لمستشفي التأمين الصحي، وتحرر محضرًا بالحادث، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصرف.





