  • السبت 15 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:37 م
بحث متقدم
الملك سلمان

السعودية ترعى "اتفاق سلام تاريخى" بين إثيوبيا وإريتريا

أرشيفية

«مياه الشرب» المتهم الأول في كارثة«ديرب نجم»

ديرب نجم

كارثة «ديرب نجم».. من المسئول؟

اجتماع بـ"الوفد" لمناقشة أزمة اتفاقية ترسم الحدود

«الوفد» على صفيح ساخن.. فصل واستقالات.. وضم لاعبين وفنانين

علاء مبارك

لماذا ألقي القبض علي نجلي مبارك اليوم؟..(القصة الكاملة)

ريهام سعيد وعكاشة

حركة تنقلات كبرى في الإعلام المصري

ابوتريكة

«أبوتريكة» يحذر من كارثة تهدد مسيرة«صلاح»

المشي حافيا

تقرير ألماني ينتصر لوصية الرسول في«الاحتفاء»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تفاصيل اجتماع السيسى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

ماني وصلاح

«الغيرة» و«الأنانية» تفسدان علاقة «صلاح» و«ماني»

دوري الأبطال.. مازيمبي يتعادل سلبيًا مع أول أغسطس

الرياضة

مازيمبي
مازيمبي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

دوري الأبطال.. الأهلي يتعادل سلبيًا مع حوريا الغيني

#

رسميًا.. عودة الجماهير للمدرجات أول سبتمبر

#

السعودية تُقدم إجازة عيد الأضحى

#

شاهد.. "صلاح" يطير إلى أمريكا

المصريون

مازيمبي

اول اغسطس

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مازيمبي الكونغولي مع نظيره أول أغسطس الأنجولى، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب 11 نوفمبر بأنجولا، فى مباراة ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتبدو الفرصة سانحة لنادى مازيمبى الذى يمتلك خمسة ألقاب أفريقية، لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة العودة تسهل من مهمته فى بلوغ الدور نصف النهائى، فى ظل فارق الخبرة الذى يرجح كفة الفريق الكونغولى.

الجدير بالذكر أن الفائز من الفريقين سوف يلاقى الفائز من الترجى التونسى والنجم الساحلى التونسى فى المباراة التى تقام فى وقت لاحق من مساء اليوم.

المعروف أن مازيمبى تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، بينما حل أول أغسطس فى المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، ليحجز الفريقان مكانهما فى الدور ربع النهائى من منافسات البطولة القارية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو
» «الداخلية» تضبط 20 كيلو من مخدر الإستروكس
» الزمالك يغلق ملف التعاقد مع مدافع المقاصة
» تشيلسي يزاحم ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي
» مصرع سيدة و أبنائها في انهيار عقار
» قريبًا.. مصر تعلن سيناء خالية من الإرهاب
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» أردوغان: هذا شرطنا لتحسين العلاقات مع أرمينيا
» «جاساما» حكمًا لإياب الأهلي وحوريا الغيني
» ليفربول يواصل انتصاراته على حساب توتنهام

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية