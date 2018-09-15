دوري الأبطال.. مازيمبي يتعادل سلبيًا مع أول أغسطس

15 سبتمبر 2018 - 08:29 م

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مازيمبي الكونغولي مع نظيره أول أغسطس الأنجولى، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب 11 نوفمبر بأنجولا، فى مباراة ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتبدو الفرصة سانحة لنادى مازيمبى الذى يمتلك خمسة ألقاب أفريقية، لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة العودة تسهل من مهمته فى بلوغ الدور نصف النهائى، فى ظل فارق الخبرة الذى يرجح كفة الفريق الكونغولى.

الجدير بالذكر أن الفائز من الفريقين سوف يلاقى الفائز من الترجى التونسى والنجم الساحلى التونسى فى المباراة التى تقام فى وقت لاحق من مساء اليوم.

المعروف أن مازيمبى تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، بينما حل أول أغسطس فى المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، ليحجز الفريقان مكانهما فى الدور ربع النهائى من منافسات البطولة القارية.