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السعودية ترعى "اتفاق سلام تاريخى" بين إثيوبيا وإريتريا

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اتفاق تاريخي بين إثيوبيا وإريتريا بعد قطيعة 17 عاما

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، إلى السعودية، مساء السبت، قبيل مراسم "توقيع اتفاق سلام تاريخي" بين البلدين، حسب مصادر متطابقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن آبي أحمد وصل مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة وكان في استقباله مسؤولون بارزون على رأسهم، الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وعقب وصول أبي أحمد بدقائق، أعلنت "واس" وصول الرئيس الإريتري إلى جدة؛ حيث كان في استقباله مسؤولون بارزون على رأسهم، الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة.

ولم تقدم الوكالة السعودية أيه تفاصيل أخرى، غير أن فضائية "العربية" السعودية قالت مساء أمس الجمعة إن جدة ستستضيف توقيع "اتفاق تاريخي للسلام" بين إثيوبيا وإريتريا بحضور آبي أحمد، والرئيس الإيتريي أفورقي.

ووفق المصدر ذاته، دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى حضور توقيع الاتفاق بين البلدين الإفريقيين في بلاده، دون ذكر موعد التوقيع.

وأكدت الأمم المتحد أن غوتيريش سيشارك، بالفعل، في حفل توقيع اتفاق السلام المزمع في السعودية، غدا الأحد، حسب تصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أمس.

والثلاثاء الماضي، فتحت إثيوبيا وإريتريا، رسميا، الحدود البرية الفاصلة بين البلدين، بعد إغلاقها منذ عقدين من الزمن على خلفية الحرب التي اندلعت بينهما في 1998، لتعلن بذلك أسمرا وأديس أبابا إنهاء واحدة من أطول المواجهات العسكرية في إفريقيا.

وشهدت الجزائر، في ديسمبر 2000، توقيع اتفاقية سلام بين البلدين أنهت الحرب الحدودية، لكنها لم تتمكن من تطبيع العلاقات بالكامل.


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