» قطار واتفورد يتوقف أمام مانشستر يونايتد

15 سبتمبر 2018 - 08:46 م

فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره واتفورد، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب فيكاراج رود، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

تقدم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بالهدف الأول عند الدقيقة 35 من خلال عرضية أمام المرمى، وهو الهدف 20 له هدف في البريميرليج مع مانشستر يونايتد خلال 39 مباراة، وأضاف المدافع كريس سمالينج الهدف الثاني فى الدقيقة 38 بهدف رائع، ليتقدم مانشستر يونايتد 2-0 .

وفى الشوط الثانى قلص واتفورد الفارق بهدف عن طريق أندري جراي في الدقيقة 65، لتتوقف مغامرة الفريق الأصفر الذى حقق 4 انتصارات متتالية قبل مباراة اليوم.

وعاد مانشستر يونايتد لطريق الانتصارات مرة أخرى بعدما خسر فى الجولة الماضية بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويرتقى للمركز الثامن بينما تجمد رصيد واتفورد عند 12 نقطة فى المركز الرابع، ويتقاسم الثنائى ليفربول وتشيلسي صدارة الجدول بـ15 نقطة لكل منهما من 5 انتصارات متتالية.