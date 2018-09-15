مذكرة لوزير الصناعة بسبب الواردات التركية

15 سبتمبر 2018 - 08:51 م

تقدم منتجو المفروشات والغزل بمذكرة لوزير التجارة والصناعة عمرو نصار، يطالبون فيها بفرض رسوم على المنتجات التركية، وهو ما يأتي بعد أيام من قيام منتجي الأخشاب بخطوة مماثلة، لمواجهة ما اعتبروه "غزوا" تركيًا للسوق المصرية، وذلك بعد الانخفاضات الحادة في قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذى تسبب في إثارة مخاوف المنتجين المصريين.

وقال المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، إن أزمة الليرة التركية تلقي بظلال كثيفة على حركة التجارة والصناعة بالأسواق المحلية والدولية بسبب ما وصفه بـ"الممارسات التجارية غير المشروعة فى التجارة التي يمارسها الجانب التركي الذي يستغل تراجع أسعار صرف الليرة مقابل الدولار".

وأكد "سعيد"، فى تصريحات لـ"المصريون" أنه هناك شبه اكتساح للصادرات التركية للأسواق العالمية، حيث أصبحت المنتجات التركية أرخص ثمنا حاليا بعد انهيار الليرة إلى جانب الدعم القوي الذي تقدمه أنقرة للمنتجين الأتراك، وهو أمر يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية التي تكافح الدعم والإغراق".

وكشف "سعيد" عن إعداد المجلس التصديري للمفروشات المنزلية مذكرة لإحالتها إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة الصناعة من أجل التصدي للممارسات التركية، مؤكدا أن المنتج المصري يعاني حاليا من إغراق كثير من المنتجات المنزلية التي ترد من تركيا بأسعار أقل بكثير من تكلفة إنتاجها، لافتا إلى أن من أهم تلك المنتجات السجاد، ومفروشات منزلية، ووبريات، ومنتجات أخرى بما يهدد الصناعات المصرية.

وأضاف "سعيد" أنه يأمل أن يستجيب وزير التجارة والصناعة للمذكرة التي تقدم بها، عن طريق إرسال لجان من جانب وزارة الصناعة لحساب تكلفة المنتج التركي ومقارنته بالمصري، حيث سيجدون تكلفة التركي أقل مقارنة بالمصري ومن هنا يجب على وزارة التجارة فرض رسوم إغراق على المنتج التركي حتى لا ينهار المنتج المصري خاصة أن تكلفته تفوق بمراحل كثيرة تكلفة المنتج المصري.