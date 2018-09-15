  • السبت 15 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:25 م
بحث متقدم
إسرائيليون: نشتاق لزيارة مصر

فيديو.. إسرائيليون: نشتاق لزيارة مصر

منى المذبوح

ماذا قالت«المذبوح»في أول ظهور لها بعد الإفراج عنها؟

البرلمان

انقسام داخل البرلمان حول إلغاء قانون «ازدراء الأديان»

دجل وشعوذة

ضوء أخضر رسمي لـ «قنوات الدجل» وخنق الإعلام الجاد

أرشيفية

أسعار الملابس والأدوات الدراسية تحرق المصريين.. «نار يا جيوبي نار»

الملك سلمان

السعودية ترعى "اتفاق سلام تاريخى" بين إثيوبيا وإريتريا

أرشيفية

«مياه الشرب» المتهم الأول في كارثة«ديرب نجم»

ديرب نجم

كارثة «ديرب نجم».. من المسئول؟

اجتماع بـ"الوفد" لمناقشة أزمة اتفاقية ترسم الحدود

«الوفد» على صفيح ساخن.. فصل واستقالات.. وضم لاعبين وفنانين

علاء مبارك

لماذا ألقي القبض علي نجلي مبارك اليوم؟..(القصة الكاملة)

مذكرة لوزير الصناعة بسبب الواردات التركية

مال وأعمال

عمرو نصار وزير الصناعة
عمرو نصار وزير الصناعة

كتب: عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

شاهد.. إحباط محاولة تهريب فتاة داخل حقيبة

#

تركيا ترفع الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية

#

شاهد.. نقل حمّام أثري يزن أكثر من 1500 طن

#

أمريكا تضع الليرة التركية في نفق مظلم

تركيا

وزير الصناعة

منتجات تركية

تقدم منتجو المفروشات والغزل بمذكرة لوزير التجارة والصناعة عمرو نصار، يطالبون فيها بفرض رسوم على المنتجات التركية، وهو ما يأتي بعد أيام من قيام منتجي الأخشاب بخطوة مماثلة، لمواجهة ما اعتبروه "غزوا" تركيًا للسوق المصرية، وذلك بعد الانخفاضات الحادة في قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذى تسبب في إثارة مخاوف المنتجين المصريين.

وقال المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، إن أزمة الليرة التركية تلقي بظلال كثيفة على حركة التجارة والصناعة بالأسواق المحلية والدولية بسبب ما وصفه بـ"الممارسات التجارية غير المشروعة فى التجارة التي يمارسها الجانب التركي الذي يستغل تراجع أسعار صرف الليرة مقابل الدولار".

وأكد "سعيد"، فى تصريحات لـ"المصريون" أنه هناك شبه اكتساح للصادرات التركية للأسواق العالمية، حيث أصبحت المنتجات التركية أرخص ثمنا حاليا بعد انهيار الليرة إلى جانب الدعم القوي الذي تقدمه أنقرة للمنتجين الأتراك، وهو أمر يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية التي تكافح الدعم والإغراق".

وكشف "سعيد" عن إعداد المجلس التصديري للمفروشات المنزلية مذكرة لإحالتها إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة الصناعة من أجل التصدي للممارسات التركية، مؤكدا أن المنتج المصري يعاني حاليا من إغراق كثير من المنتجات المنزلية التي ترد من تركيا بأسعار أقل بكثير من تكلفة إنتاجها، لافتا إلى أن من أهم تلك المنتجات السجاد، ومفروشات منزلية، ووبريات، ومنتجات أخرى بما يهدد الصناعات المصرية.

وأضاف "سعيد" أنه يأمل أن يستجيب وزير التجارة والصناعة للمذكرة التي تقدم بها، عن طريق إرسال لجان من جانب وزارة الصناعة لحساب تكلفة المنتج التركي ومقارنته بالمصري، حيث سيجدون تكلفة التركي أقل مقارنة بالمصري ومن هنا يجب على وزارة التجارة فرض رسوم إغراق على المنتج التركي حتى لا ينهار المنتج المصري خاصة أن تكلفته تفوق بمراحل كثيرة تكلفة المنتج المصري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة إيقاف نجم الزمالك وإحالته للتحقيق
» قطار واتفورد يتوقف أمام مانشستر يونايتد
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو
» «الداخلية» تضبط 20 كيلو من مخدر الإستروكس
» الزمالك يغلق ملف التعاقد مع مدافع المقاصة
» تشيلسي يزاحم ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي
» مصرع سيدة و أبنائها في انهيار عقار
» قريبًا.. مصر تعلن سيناء خالية من الإرهاب
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» أردوغان: هذا شرطنا لتحسين العلاقات مع أرمينيا
» «جاساما» حكمًا لإياب الأهلي وحوريا الغيني

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
أرشيفية
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب