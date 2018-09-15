الباز: لدينا رئيس محترم

15 سبتمبر 2018 - 09:06 م

أكد الدكتور فاروق الباز، العالم المصرى، أن مصر تسير على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدأ عملية الإصلاح فى البلاد من خلال المشروعات القومية والعملاقة التى تعزز البنية التحتية للبلاد ما يمكنها من إحداث تنمية ضخمة تعالج مشاكل الماضى.

وقال "الباز"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى كمال ماضى، عبر فضائية "الحياة": "بدأنا فى الطريق الصحيح ولدينا رئيس محترم ومعه مجموعة مؤمنة بمستقبل مصر".

وأضاف "الباز"، أن شبكة الطرق التى تنفذها الدولة الآن جيدة وسوف تربط البلاد بقوة ونحتاج إلى تكثيف هذه الطرق فى محافظات الصعيد بشكل أكبر، وتابع: "يوجد وسيلة أخرى فى النقل منها النيل الذى لا يستخدم كما يجب إلى الآن".