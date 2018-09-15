  • السبت 15 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:25 م
بحث متقدم
إسرائيليون: نشتاق لزيارة مصر

فيديو.. إسرائيليون: نشتاق لزيارة مصر

منى المذبوح

ماذا قالت«المذبوح»في أول ظهور لها بعد الإفراج عنها؟

البرلمان

انقسام داخل البرلمان حول إلغاء قانون «ازدراء الأديان»

دجل وشعوذة

ضوء أخضر رسمي لـ «قنوات الدجل» وخنق الإعلام الجاد

أرشيفية

أسعار الملابس والأدوات الدراسية تحرق المصريين.. «نار يا جيوبي نار»

الملك سلمان

السعودية ترعى "اتفاق سلام تاريخى" بين إثيوبيا وإريتريا

أرشيفية

«مياه الشرب» المتهم الأول في كارثة«ديرب نجم»

ديرب نجم

كارثة «ديرب نجم».. من المسئول؟

اجتماع بـ"الوفد" لمناقشة أزمة اتفاقية ترسم الحدود

«الوفد» على صفيح ساخن.. فصل واستقالات.. وضم لاعبين وفنانين

علاء مبارك

لماذا ألقي القبض علي نجلي مبارك اليوم؟..(القصة الكاملة)

حقيقة إيقاف نجم الزمالك وإحالته للتحقيق

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

إيقاف "كهربا" وإحالته للتحقيق

#

عرض ببلاش لـ"شيكابالا" من هذا النادي

#

نص رسالة «ميدو» لـ«الفيفا» عقب انتهاء المونديال

#

«ميدو» يهاجم لاعبي المنتخب بسبب البرازيل والمكسيك

نفى أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق كرة القدم بنادي الزمالك، ما تردد عن إيقاف عبدالله جمعة، صانع ألعاب الفريق الأبيض، وإحالته للتحقيق.

وكان بعض التقارير الصحفية خرجت خلال الساعات الماضية، أشارت إلى أن هناك معلومات وردت إلى مجلس إدارة الزمالك بأن عبد الله جمعة يسهر في إحدى الأماكن وهو ما دفع الزمالك لإيقاف وتحويله للتحقيق.

ومن جانبه قال أمير مرتضى في تصريحات صحفية، إن هذا الأمر لم يحدث إطلاق وأن اللاعب ملتزم في تدريبات الفريق مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة إيقاف نجم الزمالك وإحالته للتحقيق
» قطار واتفورد يتوقف أمام مانشستر يونايتد
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو
» «الداخلية» تضبط 20 كيلو من مخدر الإستروكس
» الزمالك يغلق ملف التعاقد مع مدافع المقاصة
» تشيلسي يزاحم ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي
» مصرع سيدة و أبنائها في انهيار عقار
» قريبًا.. مصر تعلن سيناء خالية من الإرهاب
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» أردوغان: هذا شرطنا لتحسين العلاقات مع أرمينيا
» «جاساما» حكمًا لإياب الأهلي وحوريا الغيني

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
أرشيفية
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب