» حقيقة إيقاف نجم الزمالك وإحالته للتحقيق

15 سبتمبر 2018 - 09:14 م

نفى أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق كرة القدم بنادي الزمالك، ما تردد عن إيقاف عبدالله جمعة، صانع ألعاب الفريق الأبيض، وإحالته للتحقيق.

وكان بعض التقارير الصحفية خرجت خلال الساعات الماضية، أشارت إلى أن هناك معلومات وردت إلى مجلس إدارة الزمالك بأن عبد الله جمعة يسهر في إحدى الأماكن وهو ما دفع الزمالك لإيقاف وتحويله للتحقيق.

ومن جانبه قال أمير مرتضى في تصريحات صحفية، إن هذا الأمر لم يحدث إطلاق وأن اللاعب ملتزم في تدريبات الفريق مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر.