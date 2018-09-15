في بيان رسمي.. المصري يتمسك باللعب في بورسعيد

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الدوري

المصريون

المصرى

أرسل سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة نادي المصري، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يتمسك من خلاله بلعب مباريات الدوري العام على ملعبه.

وأكد «حلبية»، أن المصري تحمل لعدة مواسم مشقة اللعب خارج ملعبه ذهابًا وإيابًا الأمر الذي كلف النادي المصري الملايين من الجنيهات لإيجار الملاعب والفنادق والتنقلات.

وأشار مجلس إدارة النادي المصري في خطابه إلى موافقة مديرية أمن بورسعيد على إقامة مباريات المصري على الاستاد خاصةً بعد المظهر المشرف الذي ظهرت به جماهير المصري خلال المباريات الأفريقية العديدة التي أقيمت على الاستاد هذا الموسم.


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